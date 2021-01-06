Büyükşehir’den Muhtarlara sağlık sepeti

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Korona virüsle mücadele kapsamında çeşitli çalışmalar yapan Kocaeli Büyükşehir, içerisinde dezenfektan, maske, eldiven ve bitki çayı yer alan sağlık sepetini muhtarlara dağıttı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi korona virüs tehlikesine karşı kent genelinde bulunan 472 muhtara sağlık sepeti dağıtımı gerçekleştirdi. Başkan Tahir Büyükakın’ın talimatıyla Büyükşehir Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından dağıtılan sağlık sepetlerinin içerisinde dezenfektan, maske, eldiven ve bitki çayı yer aldı.

Korona virüsle mücadele kapsamında Büyükşehir ekipleri ayrıca vatandaşların en çok kullandığı ortak alanlar olan toplu taşıma araçlarını dezenfekte etmeye devam ediyor. Büyükşehir, bulaşma riskinin en aza indirilmesi için sitelerde, apartmanlarda ve toplu yaşam alanlarında Covid19 kapsamında alınacak önlemler konusunda vatandaşları bilgilendiriyor.

Büyükşehir Belediyesi salgınla mücadelenin yanı sıra Covid19 tedbirleri kapsamında çeşitli meslek gruplarına eğitim verdi. Eğitimler alanında uzman eğitim hemşireleri tarafından emniyet mensupları, eğitim kurumları personeli, kreşler, berber ve kuaför çalışanları, taksiciler, nikah ve düğün salonu çalışanları, kantinciler, meyve, sebze ve balık hali çalışanları ile terminal personeline verildi.

Çalışmalar kapsamında hastanelerin pandemi servislerine 20 temizlik personeli, sağlık çalışanlarına meyve desteği de veren Büyükşehir, hastaneler için 4 PCR cihazı, 10 hasta başı monitörü, 5 yüksek basınçlı oksijen ve nemlendirme ünitesini de hastanelerde kullanılmak için temin etti.

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