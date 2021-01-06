1 aydır kayıp genç dere kenarında ölü bulundu Kocaeli'de cansız bedeni bulunan gencin ölümünde siyanür şüphesi

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Batman’dan Kocaeli’ne çalışmak için gelen ve ailesinin 7 Aralık’tan beri kayıp olarak aradığı genç, Karamürsel ilçesinde dere kenarında ölü olarak bulundu. Cesedin yanında ise tüfek ve boş bir şişe bulundu.

Edinilen bilgiye göre memleketi Batman’dan Kocaeli’ne çalışmak için gelen 22 yaşındaki Serdest Nur Şimşek, Yalova’nın Altınova ilçesinde bulunan tersanede çalışmaya başladı. Karamürsel’de ikamet etmeye başlayan gençten 7 Aralık’tan beri haber alamayan ailesi durumu polis ekiplerine bildirdi. Bugün öğlen saatlerinde ise Karamürsel Kayacık Mahallesi’nde dere kenarında hareketsiz yatan bir şahıs gören vatandaşlar durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede şahsın ölü olduğu belirlendi. Polis ekiplerince yapılan incelemede ise şahsın kayıp olarak aranan 22 yaşındaki Serdest Nur Şimşek olduğu belirlendi.

Yakınları tarafından polis ekiplerine internetten siyanür aldığı ve intihar edebileceği bildirilen Şimşek’in cansız bedeni yanında ise pompalı tüfek ve siyanür şişesi bulunduğu iddia edildi. Özel ekiplerce yapılan inceleme sonrasında şahsın cesedi morga kaldırılırken olay hakkında inceleme başlatıldı.

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