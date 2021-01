Dünya karate şampiyonu, kadınlara savunma sporları dersi veriyor

Dinçer AKBİRSelda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)İZMİT'te, Karate Full Contact Dünya Şampiyonu Vedat Akbulut, artan şiddet olaylarına karşı kadınlara ücretsiz savunma sporları eğitimi veriyor. Vedat Akbulut kadınlara kapkaç ve tacize karşı kendilerini nasıl savunacaklarını öğrettiklerini belirterek, "Yeter ki kadınlarımız ölmesin" dedi.

İzmit´te bir spor salonunda savunma sporları eğitimi veren Karate Full Contact Dünya Şampiyonu Vedat Akbulut, şiddet olaylarına karşı kadınlara ücretsiz savunma sporları dersleri vermeye başladı. Karate, muay thai, kick boks ve yakın dövüş teknikleri konularında kadınlara kendilerini nasıl savunabileceklerini öğreten Akbulut, kadınların kendisine saldıran kişiyi etkisiz hale getirdikten sonra mutlaka bağırarak çevreden yardım istemesinin önemini de vurguladı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında en fazla 4 kişi ile yapılan çalışmalarda, salona gelen kadınlara fiziki gücün teknik ile alt edilebileceği ve kendilerini savunabilecekleri öğretiliyor.

`YETER Kİ KADINLARIMIZ ÖLMESİN´

Vedat Akbulut son dönemlerde kadına karşı şiddetin arttığını belirterek, "Biz de bundan çok etkilendik. Bu yüzden, İzmit´te yeni açtığımız spor salonunda kadınlarımıza savunma dersleri verelim, bizim de çorbada tuzumuz bulunsun, elimizi taşın altına koyalım istedik. O yüzden kadınlarımıza, kendilerini savunabilmeleri için salonumuzda yakın dövüşle ilgili özel dersler veriyoruz. Bunun karşılığında ise hiçbir ücret almıyoruz. Yeter ki kadınlarımız ölmesin. Burada kick boks, muay thai ve yakın savunma dersleri veriyoruz. Kapkaça karşı, tacize karşı kendilerini nasıl savunabileceklerini öğretiyoruz. O durumda hem sözlü hem de fiziki şekilde yapabilecekleri şeyleri anlatıyoruz. Karşısındaki rakibi nasıl etkisiz hale getirir ve ardından nasıl yardım ister şeklinde derslerimiz var. Bu konularda elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

`KENDİMİ SAVUNMAK İSTİYORUM´

Eğitime katılan Büşra Çolak, "Ben buraya zayıflamak amacıyla kaydolmuştum. Savunma sporları derslerini de ücretsiz olarak alabileceğimi söylediler. Artan kadın cinayetlerinden sonra böyle bir imkan sunmaları çok güzel bir şey. Özellikle son zamanlarda kadına şiddet çok artmış durumda. Kadınlar işlerine giderken, evlerinin önünde, evlerinde, pazarda, her yerde vahşice öldürülüyorlar. Bu duruma `dur´ demek zorundayız. Ben de kendimi savunmak istiyorum. Burası da bana çok güzel bir imkan sunuyor bu konuda. Bu yüzden çok mutluyum" diye konuştu.

`ŞİDDETE KARŞI KENDİMİ SAVUNMAK İÇİN BAŞLADIM´

Kendisini savunmak için kick boks dersleri almaya başlayan İlknur Özkan, "Evliyim, 2 kızım var. Evet, evde şiddet görmüyorum. Lakin sokakta, pazarda, her yerde olan şiddete karşı kendimi savunmak için kick boks derslerine başladım. Bütün kadınlara da tavsiye ediyorum. Şu ana 67 saat ders aldım. Fakat kendimi çok geliştirdiğimin, öz güvenimin yükseldiğinin farkına vardım. Tabii ki fiziksel olarak her zaman erkekler, kadınlardan daha kuvvetlidir. Bizim burada öğrendiğimiz teknikler ve mantığımızla hareket edersek, dünyanın en güçlü insanı da gelse yenebileceğin öz güvenine burada sahip olabiliyorsunuz" dedi. DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR-Selda Hatun TAN

