Koronaya yakalanan belediye başkanı evde tedaviye alındı

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Kocaeli'de çeşitli rahatsızlıklarla hastaneye giden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'ın korona virüs testi pozitif çıktı.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, geçtiğimiz gün çeşitli rahatsızlıklar nedeniyle hastaneye gitti. Bu kapsamda korona virüs testi yaptıran Bıyık'ın test sonucu pozitif çıktı. Bunun üzerine Başkan Bıyık, evinde tedavi altına alındı. Sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yapan Bıyık, "Değerli Darıcalılar, bugün yaptırmış olduğum Covid19 testim pozitif çıkmıştır. Şu an genel sağlık durumum gayet iyi olup, tedavi sürecim evde sürmektedir. Hayır dualarınızı bekler, tüm hastalarımıza Rabbimden acil şifalar dilerim" ifadelerini kullandı.

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