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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Darıca – GOSB metro hattı sebebiyle Darıca’da geçici güzergah uygulaması yapacak.

Darıca GOSB metro hattı projesi kapsamında devam eden çalışmalar sebebiyle Issıkgöl Caddesi ile İbrahim Ağa Caddesi kesişiminde trafik düzenlemesine gidilecek. Çalışma süresince mağduriyet yaşanmaması için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığınca geçici güzergah uygulaması yapılacak. Çalışma süresince hatlar Gebze Adliyesine gidiş yönünde İbrahim Ağa Caddesi, Muammer Aksoy Caddesi, 854. Sokak Issıkgöl Caddesi’ni kullanarak mevcut güzergahlarına devam edecek. İbrahim Ağa Caddesi çalışma süresince gidiş geliş olarak araç trafiğine açık olacak.

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