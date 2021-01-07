Kocaeli´de 11 kaçak göçmen yakalandı

İZMİT (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´de polisin düzenlediği operasyonda Afganistan uyruklu 11 kaçak göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince TEM Otoyolu üzerinde durdurulan 4 ticari araçta Afganistan uyruklu 11 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler İl Göç İdaresi´ne teslim edildi. Olayla ilgili 4 kişi hakkında ise göçmen kaçakçılığı suçundan adli işlem başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Mesut ÇATAK
2021-01-07 15:45:54
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