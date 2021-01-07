Körfez’de 2020’de 858 çift ‘evet’ dedi

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Körfez’de 2020 yılında 858 çift, Başkan Şener Söğüt’ün de katıldığı törenlerle mutluluğa ‘evet’ dedi.

Mutlu bir yuva kurmak için Körfez Belediyesi’ne başvuran çiftlerin nikâh kıyma işlemleri, Belediye Nikâh Salonu ve istek üzerine Kültür Merkezleri’nde pandemi tedbirlerine uygun şekilde gerçekleştirildi. Evlenmek isteyen adaylar için belediyeye ait; Hereke Kültür Merkezi, Tütünçiftlik Kültür Merkezi, Necmettin Erbakan Kültür Merkezi ve Mustafa Efe Kültür Merkezi’nde de tahsis yapıldı. Dönem dönem Başkan Şener Söğüt’ün de katıldığı törenler ile son bir yılda 858 çiftin nikah akitleri gerçekleştirildi.

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