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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sepaş Enerji’den başarılı yıllık performans

İHA

Sepaş Enerji’den başarılı yıllık performans

Sepaş Enerji, avantajlı kampanyalar, dijitalleşme çalışmaları ve etkili pandemi süreç yönetimi ile geçen 2020’nin ardından, 2021’de de kalite standartlarının yükseltilmesi hedefliyor.
Türkiye genelinde 4 milyon kişiye elektrik hizmeti sağlayan Sepaş Enerji, pandeminin etkilediği 2020’de de müşterilerinin yanında olmayı sürdürdü. Tüketicilere kolaylık sağlayan kampanyalar düzenleyen Sepaş Enerji, güvenilir dijital çözümler, temiz enerji çalışmaları ve salgın tehdidine karşı başvurulan etkili önlemler ile geride kalan yılda başarılı çalışmalara imza attı. Salgın tehdidine karşı geliştirilen hızlı ve güvenilir online çözümler, tüketici alışkanlığını da değiştirdi. Bu dönemde Sepaş Enerji’nin online işlemler hizmeti yaklaşık 500 bin kullanıma ulaşırken, oransal olarak bir önceki yıla kıyasla yüzde 70 artış gerçekleşti.
Sepaş Enerji çağrı merkezinde ise yıl boyunca 650 bin arama gerçekleşti ve tüketicilerin sorunlarına hızlı çözümler bulundu. Pandeminin etkisiyle çağrı sayısında önceki yıla göre yüzde 24’lük bir artış olmasına rağmen şikayetlerin ilk iletişimde çözüme ulaşma oranında yüzde 93’lük başarı kaydedildi. Görevli tedarik ve dağıtım şirketlerinin hizmet standardını ölçen Çağrı Merkezleri Hizmet Kalitesi Standartlarına İlişkin Usul ve Esaslarına göre belirlenen hedefler üst seviyede yakalanarak üstün bir performans sergilendi. Fatura borçları ve yeni abonelik işlemleri sırasında ödenmesi gereken güvence bedellerine yönelik 9 aya kadar taksit imkanları geliştirildi. Ayrıca geçmiş yıllara ait icra borçlarına faiz affı getirilirken, abonelere faturaların son ödeme tarihini belirleme ve istedikleri kadar değiştirebilme seçeneği de sunuldu.
Pandemi ile geçen 2020’de tüketiciler için etkili çözümler geliştirdiklerini dile getiren Sepaş Enerji CEO’su Çağrı Poyraz, “Sepaş Enerji olarak, tüm güçlüklerine rağmen 2020 bizim için başarılı bir sene oldu. Yıl boyunca sürdürdüğümüz tüketici odaklı stratejimiz sayesinde müşteri deneyimini üst düzeyde tuttuk. Hayata geçirdiğimiz kampanyalar, dijitalleşme adımları ve toplum sağlığına öncelik tanıyan uygulamalarımız Sepaş Enerji’nin bu zorlu yılı verimli biçimde değerlendirmesine katkıda bulundu. 2021’de bu çıtayı yukarıya taşıyacağız” dedi.
Başarılı süreç yönetimini anlatan Poyraz, “Salgın tehdidine karşı ortaya koyduğumuz önlemler etkisini hızlı gösterdi. Evofis modeli ve çalışan destek hattı gibi uygulamalarımız hedeflerine ulaştı. Great Place to Work’ün çalışan memnuniyet anketinde şirketlerin ortalamasından yüzde 30 daha iyi sonuç elde ettik. Arkadaşlarımızın yüzde 96’sı salgın sürecinin başarıyla yönetilip müşteri beklentilerinin karşılandığını ifade ettiler” diye konuştu.

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