Kocaeli'de gençler bu mekanda buluşacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, gençlik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda İzmit’te inşası biten ve üniversite gençlerine hizmet verecek olan "Genç Mekan", yeni nesil gençlik için lazım olan tüm gereksinimleri bünyesinde barındıracak.

Büyükşehir Belediyesi, Genç Mekanla üniversite öğrencileri başta olmak üzere tüm gençlere önemli fırsatlar sunacak. Özelikle yeni nesil gençlik için tasarlanan binada, Espor ve dijital içerik atölyeleri başta olmak üzere akademik okullar, kütüphane hizmetleri ve sanat aktiviteler yer alacak. Bununla birlikte ücretsiz internet ile çay/kahve ikramları ve rahat kitap okumalarının yapıldığı alanlarla, gençlerin ihtiyaçları karşılanacak.

Espor ve dijital içerik atölyesi

İzmit’te gençlere hizmet verecek olan Genç Mekan 4 katlı ve yeni nesil gençlik merkezi olarak hazırlandı. Giriş katında çay kahve alanı ve 1 adet karşılama holü bulunurken, 1. katta günlük gazete ve dergi yayınlarının takip edileceği alan, sohbet alanı ve danışma bölümü yer alıyor. 2. katında yeni nesil gençliğin en çok tercih ettiği Espor salonu, akademik çalışmalara uygun zengin kütüphane ve gençlerin sohbet etmeleri için nostaljik görünümlü divaniye, gençlerin hizmetinde olacak. 3. katında ise dijital çalışmalar için Youtuber ve Podcast stüdyoları yer alıyor. Bunun yanında kuluçka merkezi, spor salonu, teknoloji garaj, konferans salonu, gastronomi alanı ve chat cafe bulunuyor.

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