KOÜ’den Mustafa Kocaman'a destek teşekkürü

KOÜ Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Yeğin, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman'a KOÜ Vakfına verdiği destekten dolayı teşekkür ziyaretinde bulundu.

Mustafa Kocaman’ın Eşme Ayvasının tanıtımını yapmak ve Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Vakfına destek amacıyla Ormanya Doğal Yaşam Parkında düzenlediği satış kampanyası destek görmüştü. Üniversite öğrencileriyle birlikte Eşme Ayvası satışını yapan Belediye Başkanı Kocaman kısa sürede bir tondan fazla Eşme Ayvasının satışını yapmıştı. KOÜ Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Yeğin de Başkan Kocaman'ı makamında ziyaret ederek, eğitime verdiği destekten dolayı teşekkürlerini sundu. Başkan Kocaman'ın desteğinin önemine değinen Yeğin, "Başkanımızın eğitime verdiği destek herkese örnek olmuştur. Ülkemizin ve kentimizin gelişmesi için gençlerimize yönelik verilen bu destekler çok önemlidir" dedi.

"Her zaman destek vereceğiz"

Eğitime her zaman destek verdiklerini belirten Mustafa Kocaman ise "Yerel yönetimler olarak gençlerimizin eğitiminde üzerimize düşen ne varsa imkanlarımız dahilinde her zaman yerine getireceğiz. Ülkemizin ve kentimizin geleceği eğitimli gençlerimizin omuzlarında yükselecektir" diye konuştu.

