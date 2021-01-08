Kocaeli'de durdurulan araçta 25 adet tarihi sikke ele geçirildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan bir araçta, Roma ve Nikomedya dönemlerine ait değerlendirilen 25 adet sikke ele geçirildi.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Körfez ilçesinde rutin yol kontrolleri sırasında şüpheli bir aracı durdurarak içerisinde arama yaptı. Yapılan aramada Roma ve Nikomedya dönemlerine ait olduğu değerlendirilen tarihi eser niteliğinde 25 adet sikke ele geçirildi. Araçta bulunan 2 şüpheli gözaltına alınarak ifadeleri alınmak üzere Jandarma Komutanlığı'na götürülürken olay hakkında inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.