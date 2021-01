73 yaşında geri dönüşüm kralı oldu, evini fabrika yaptı Çöplerin arasından tek tek geri dönüştürülecek atıkları topluyor, temizliyor, ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor

Kocaeli’nin Derince ilçesinde yaşayan 73 yaşındaki Emine Öğe, çöp yığınlarının arasında bulduğu geri dönüştürülebilir atıkları toplayarak, hem ihtiyaç sahibi insanlara hem de ülkeye fayda sağlamayı amaçlıyor. Emine teyzenin muhabbeti ise gülmekten kırıp geçiriyor.

Kocaeli’nin Derince ilçesi 60 Evler Mahallesi’nde bulunan tek katlı evinde yalnız yaşayan 73 yaşındaki Emine Öğe, geri dönüştürülebilir atıkların doğaya ve ülke ekonomisine verdiği zararı görünce harekete geçti. Çevresindeki insanların 'Emine teyze' diye tanıdığı Öğe, her gün çöp yığınlarının arasında geri dönüştürülebilir atıkları tek tek topluyor. Yaşına rağmen zamanının büyük kısmını harcayarak topladığı geri dönüştürülebilir atıkları evine getiren Öğe, ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Emine Öğe, çöplerden topladığı ekmek ve yemek atıklarını da sokak hayvanları ve kuşlar için değerlendiriyor. Çevre kirliliğinin de önüne geçmek isteyen Emine Öğe, belediyeden talep ettiği tırmık ve süpürgesi ile sokakları temizliyor. Bölgede yaşayan insanların evinin önüne bıraktığı atıklardan rahatsız olduğunu belirten Öğe, amacının insanları rahatsız etmek değil, hem çevreye hem ihtiyaç sahibi insanlara hem de ülkeye fayda sağlamak olduğunu dile getirdi.



“Kocaeli’nin bütün her yerinde çöp topluyorum”

Topladığı atıklar karşısında herhangi bir maddi beklentisinin olmadığını ifade eden Emine Öğe, “Ben burada Rabbim’le yaşıyorum. Başka kimseyi istemiyorum. Yalnız değilim, mülk Allah’ındır. Melekler, Kuran hepsi bizde. Biz hiç yalnız değiliz. Çocuklarım var, onlar gelir giderler. Ben giderim, onlar gelir. Ben sadece kapımın önündeki değil, Kocaeli’nin bütün her yerinde çöp topluyorum. Bu naylonlar doğaya zarardır. Kağıt da ağaca zarardır. Ben ne yapıyorum? kağıdı fabrikaya gönderiyorum, geri dönüşme katkı sağlıyor. Naylonda yerleri ziyan etmesin diye doğayı korumak için topluyorum” dedi.



“Tepki vermeye çalışıyorlar ama Emine teyze yılmaz”

İnsanlardan ilginç tepkiler aldığı belirten Öğe, “Kesinlikle para için yapmıyorum. Bunları teker teker el arabam pazar arabam var, onlarla topluyorum. Gece 2’de teveccüt namazına kalkarım. O saatte kedilerimle beraber çöpleri toplarım. Elime eldiven giyerek çöpleri çıkartırım. Geçen muhtar geldi. ‘Emine teyze burası ne? Çok çirkin’ dedi. Ben de ‘sen daha çok çirkinsin’ dedim. Zabıtaya da bana akıl değil, hizmet vermesini söyledim. Tepki vermeye çalışıyorlar ama Emine teyze yılmaz. Kuşlarım, martılarım var. Ekmek, köfte ne varsa topluyorum. İnsanlar bazen buzdolabını olduğu gibi çöpe koyuyor. Kediler, köpekler bayram ediyor. İnanın bazen tertemiz yiyecekler görüyorum. Onu da ben yiyorum. Gurur yok” diye konuştu.



“Yorulmuyorum, gençliğimi hareketime borçluyum”

Atık toplarken ve sokakları temizlerken yorulmadığını ifade eden Öğe, “Bazen insanlar, ‘para yetmiyor’ diyor. Vicdansızlar, kanaat gibi zenginlik yoktur. İsraf edenlere, ‘Allah hidayet’ versin derim. Beni takdir eden çok, Tekbir eden az. Bana, ‘Emine teyze sen mikrop kaparsın’ diyorlar. Ben de ‘çocuklar ben dezenfekte oldum’ diyorum. Aşı nedir? mikroptur. Ben doğal aşılıyım. Ben belediyenin Park Ve Bahçeler Müdürlüğü’ne gittim. ‘Kardeşim ben geldim’ dedim. ‘Çevremi temizlemek istiyorum’ dedim. Eldiven ve tırmık istedim. Onlar da verdi. Sokakları süpürüyorum. Benim caddem tertemiz. Yorulmuyorum, gençliğimi hareketime borçluyum” şeklinde konuştu.

