Eşine `Bugün ikimiz de öleceğiz´ diyen sürücünün cipiyle dinlenme tesisine dalması kamerada

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eşine `Bugün ikimiz de öleceğiz´ diyen sürücünün cipiyle dinlenme tesisine dalması kamerada

DHA

Eşine `Bugün ikimiz de öleceğiz´ diyen sürücünün cipiyle dinlenme tesisine dalması kamerada


Erol POLATHaluk TURGUT/ÇAYIROVA (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Çayırova ilçesi TEM Otoyolu geçişinde yanındaki eşiyle tartışan Naci Ak, "Bugün ikimiz de öleceğiz" diye bağırarak kullandığı ciple dinlenme tesisine dalıp, park halindeki araçlara ve yayalara çarptı. 1 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı olay, güvenlik kamerasına yansıdı. Yaşanan dehşet anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.
TEM Otoyolu´nda dün sabah saatlerinde kullandığı 65 NV 246 plakalı ciple Ankara yönüne giden Naci Ak ile yanındaki eşi Semra Ak arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında "Bugün ikimiz de öleceğiz" diye bağıran Ak, kullandığı ciple hız kesmeden Çayırova ilçesi Yumrukaya dinlenme tesislerine daldı. Cip, park halindeki 41 AAV 013, 34 RG 5360 ve 34 DEE 916 plakalı araçlar ile yayalara çarparak durdu.
BIÇAKLA BOĞAZINI KESTİ
Ortalık savaş alanına dönerken, cipten inen Naci Ak, bıçakla boğazını keserek kendisine zarar verdi. Bu sırada durumu fark eden tesis çalışanları, Naci Ak'a müdahale etti.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Cipin çarptığı park halindeki 34 DEE 916 plakalı otomobildeki Afganistan uyruklu Khalı Amanullah´ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan sürücü Naci Ak, eşi Semra Ak ve cipin çarptığı otomobillerde bulunanlar ile yayalardan oluşan toplam 8 yaralı, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 2´sinin durumunun ağır olduğu belirtildi.
Amanullah'ın cenazesi ekiplerin olay yerindeki çalışmalarının ardından otopsi için morga kaldırıldı.
`BUGÜN İKİMİZ DE ÖLECEĞİZ´
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Naci Ak´ın eşi Semra Ak´ın ifadesine başvurdu. Semra ak ifadesinde, eşinin "Bugün ikimiz de öleceğiz" diye bağırıp aracını dinlenme tesisindeki park halindeki araçların üzerine sürdüğünü belirtti. Semra Ak olayın ardından eşinin araçtan indikten sonra bıçakla boğazını kestiğini, kendisine de zarar vermesinden korktuğunu, ancak tesiste bulunanların araya girdiğini kaydetti.
Kendisine zarar veren Naci Ak´ın ise yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü bildirildi.
DEHŞET ANLARI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI 
Bu arada olay anı, tesisin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde hızla tesise giren cipin dinlenme tesisin önündeki araçlara, ardından da yayalara çarptığı görüldü. Kazanın ardından ortalık savaş alanına dönerken, cinnet geçirip kendisini boğazından yaralayan Naci Ak´ın boğazından kanların aktığı görüntülere yansıdı. Kanlar içerisinde kalan Naci Ak´ı çevredekiler sakinleştirmeye çalıştı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Çayırova ÇAYIROVA (Kocaeli), (DHA)
2021-01-09 12:07:34

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

73 yaşında geri dönüşüm kralı oldu, evini fabrika yaptı Çöplerin arasından tek tek geri dönüştürülecek atıkları topluyor, temizliyor, ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor
YEREL HABERLER 73 yaşında geri dönüşüm kralı oldu, evini fabrika ...
Osmangazi Köprüsü'nde uyuşturucu yüklü cipe operasyon: 1 gözaltı Cipin bagajında 9 kilo uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Osmangazi Köprüsü'nde uyuşturucu yüklü cipe ...
Kocaeli’de unutulan eşyalar sahiplerini bekliyor
YEREL HABERLER Kocaeli’de unutulan eşyalar sahiplerini bekliyor
Sokağa çıkma yasağında yolun karşısına geçerken feci şekilde can verdi Kocaeli D-100’de yayaya çarparak ölümüne neden olan otomobil kaçtı Jandarma ekipleri kaçan otomobili yakalamak için inceleme başlattı
YEREL HABERLER Sokağa çıkma yasağında yolun karşısına geçerken feci ...
İzmit Körfezi'ni kirleten 6 gemiye 5 milyon 800 bin lira ceza 
YEREL HABERLER İzmit Körfezi'ni kirleten 6 gemiye 5 milyon 800 bin ...
Uzaktan eğitimlere katıldı çocuğuyla birlikte okuma yazma öğrendi
YEREL HABERLER Uzaktan eğitimlere katıldı çocuğuyla birlikte okuma ...
Bariyerlere çarpan TIR, otoyolu kapattı
YEREL HABERLER Bariyerlere çarpan TIR, otoyolu kapattı
Sobayı benzinle tutuşturmaya çalışınca hem kendini hem evi yaktı
YEREL HABERLER Sobayı benzinle tutuşturmaya çalışınca hem kendini ...
Zehir tacirlerinin ormana sakladığı uyuşturucuları polis buldu Kocaeli'de ormanlık alana saklanan 1 kilo 183 gram uyuşturucuyu polisler buldu
YEREL HABERLER Zehir tacirlerinin ormana sakladığı uyuşturucuları ...
Zehir tacirlerinin ormana sakladığı uyuşturucuları polis buldu Kocaeli ormanlık alana saklanan 1 kilo 183 gram uyuşturucuyu polisler buldu
YEREL HABERLER Zehir tacirlerinin ormana sakladığı uyuşturucuları ...
Otomobil ile çarpışan tır bariyerleri parçaladı, TEM trafiğe kapandı Çarpışan otomobil ile tır hurdaya döndü, sürücüler yara almadan kurtuldu
YEREL HABERLER Otomobil ile çarpışan tır bariyerleri parçaladı, TEM ...
Freni boşalan tır eve çarptı
YEREL HABERLER Freni boşalan tır eve çarptı
Koronavirüs karantinasında olan başkana evinin önünde pankartlı destek 
YEREL HABERLER Koronavirüs karantinasında olan başkana evinin önünde ...
Freni boşalan TIR evin bahçe duvarına çarptı; aile içeride mahsur kaldı
YEREL HABERLER Freni boşalan TIR evin bahçe duvarına çarptı; aile ...
Ekmek tandırına düşüp yanan kadının kolu kesildi
YEREL HABERLER Ekmek tandırına düşüp yanan kadının kolu kesildi
Gölcükspor Antalya’yada kampa girecek
YEREL HABERLER Gölcükspor Antalya’yada kampa girecek
Feci kazanın detayları kan dondurdu Eşiyle birlikte ölmek için masum insanlara çarptı
YEREL HABERLER Feci kazanın detayları kan dondurdu Eşiyle birlikte ...
Eşine 'Bugün ikimiz de öleceğiz' deyip, cipi dinlenme tesisine sürdü: 1 ölü, 8 yaralı (3)
YEREL HABERLER Eşine 'Bugün ikimiz de öleceğiz' deyip, cipi dinlenme ...
Elektrik akımına kapılan 14 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
YEREL HABERLER Elektrik akımına kapılan 14 yaşındaki çocuk ağır ...
D-100’de iki tır birbirine girdi: 1 yaralı Kabinde sıkışan tır sürücüsü yaralandı Kaza sonrası D-100 üzerinde uzun kuyruklar oluştu Köprünün üzerine çıkarak çalışmaları film gibi izlediler
YEREL HABERLER D-100’de iki tır birbirine girdi: 1 yaralı Kabinde ...
Dinlenme tesisindeki dehşet anları kameraya yansıdı Kontrolden çıkan cip dinlenme tesisine daldı, 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı Aracından inen sürücü elindeki bıçakla kendisine zarar vermeye çalıştı
YEREL HABERLER Dinlenme tesisindeki dehşet anları kameraya ...
İzmit çarşısında dükkanlar açılışa hazırlanıyor
YEREL HABERLER İzmit çarşısında dükkanlar açılışa hazırlanıyor
Başkan Büyükgöz’den parkta eğlenen çocuklara sürpriz
YEREL HABERLER Başkan Büyükgöz’den parkta eğlenen çocuklara sürpriz
Başkan Söğüt, “Hereke halısına değer katacağız”
YEREL HABERLER Başkan Söğüt, “Hereke halısına değer katacağız”