Umuttepe otoparkında çevre düzenlemesi yapıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerince, Umuttepe Tıp Fakültesi otoparkında çevre düzenlemesi yapıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Umuttepe Tıp Fakültesi’ne gelen hasta yakınları için yapılan otopark genişletilmişti. Vatandaşlar için büyük kolaylık sağlayacak otoparkın çevre düzenlemesi ise Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığınca yapılıyor. Düzenleme kapsamında alanda toprak dolumu yapıldı. Ayrıca otopark etrafına 40 adet çınar, 17 adet bati ladini ve 50 adet fıstık çamı dikildi. Otoparkın alanının etrafına ise çim ekilecek. Böylece otoparkın daha elverişli olması sağlanacak.

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