Kadınlar Basketbol Süper Ligi: İzmit Belediyespor: 113 - Samsun Canik Belediye: 47

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– Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 16. hafta karşılaşmasında İzmit Belediyespor, sahasında konuk ettiği Samsun Canik Belediye’yi 11347 mağlup etti.



Salon: Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu

Hakemler: Sinem Tetik xx, Münevver Özemre xx, Burak Yılmaz xx

İzmit Belediyespor: İpek Garip xxx 13, Miray Şahin xx 4, Gülşah Duman xxx 17, Tuana Azra Met xx, Kübra Erat xx 3, Elif Emirtekin xx 4, Zülal Özdemir xx, Saadet Aysu Keskin xx 8, İnci Güçlü xxx 14, Milica Jovanovic xxx 19, Clarissa Cristina Dos Santos xxx 20, Defne Melissa Paylar xxx 11

Başantrenör: Hasan Fırat Okul

Samsun Canik Belediye: Nurgül Ersoy x, Stephane Zenora Madden xxx 21, Nazlı Çalışkan xx 10, Zeynep Sude Kara x 2, Fatma Dilara Azaklı x 2, Zeynep Sina Konuksever x 3, Bilgesu Erduran x 4, Elif Korkut x, Neslihan Demir x 5

Başantrenör: Mahmut Beşir

1. Periyot: 3113 (İzmit Belediyespor lehine)

Devre: 5133 (İzmit Belediyespor lehine)

3. Periyot: 8035 (İzmit Belediyespor lehine)

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