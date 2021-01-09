Erkekler Basketbol 1. Ligi: Kocaeli B.B. Kağıtspor: 74 - Bornova Belediyespor: 76

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Erkekler Basketbol 1. Ligi 14. hafta karşılaşmasında Kocaeli B.B. Kağıtspor evinde ağırladığı Bornova Belediyespor’a 7476 mağlup oldu.



Salon: Atatürk Spor Salonu

Hakemler: Sami Özel xx, Ahmet Murat Arıkanlı xx, Hakan Gerey xx

KBB Kağıtspor: Burak Şaşmaz x 3, Can Altıntığ xxx 14, Sertay Gürsu xxx 15, Mert Ulutaş x 3, Horaca Gilbert Spencer xxx 16, Uğur Dokuyan xx 8, Bora Hun Paçun x, Sertan İbrahim Sarı x 2, Hakan Şanlı x 3, Keshun Deion Sherrill xx 10

Başantrenör: Ahmet Murat Yolcu

Bornova Belediyespor: Orbay Kaya x, Carlos Lorenzo Medlock xxx 17, Çağdaş Erdoğan xx 10, Mert Gizir xx 6, Mert Çevik x 3, Yiğitcan Tekin x 2, Muhammet Engin Kalkan x 2, Kalıf Karl Young xxx 20, Mustafa Erdoğan xxx 13, Ege Yaşar x 3

Başantrenör: Faruk Beşok

1. Periyot: 2519 (Kocaeli BŞB Kağıtspor lehine)

Devre: 4045 (Bornova Belediyespor lehine)

3. Periyot: 5961 (Bornova Belediyespor lehine)

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