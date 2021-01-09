5 katlı binanın çatısı alev alev yandı

Alişan KOYUNCU/DERİNCE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ´nin Derince ilçesinde, ısınan soba bacasının çatıdaki tahtaları tutuşturması sonucu çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Saat 20.00 sıralarında Derince Çınarlı Mahallesi Olcay Sokak üzerinde bulunan 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Aşırı ısınan sobanın bacasının çatıdaki tahtaları tutuşturması nedeniyle çıkan yangını görenler durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını evin diğer bölümlerine sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü. Bu sırada apartmanda bulunanlar binanın dumanla dolması nedeniyle tedbir amaçlı tahliye edildi. Yangın nedeniyle binanın çatısında hasar oluştu. Yangınla ilgili tutanak tutuldu.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Derince Alişan KOYUNCU
2021-01-09 21:35:22
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