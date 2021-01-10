Akçaray, 1 yılda 1 milyon kilometre yol aldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akçaray, 1 yılda 1 milyon kilometre yol aldı

İHA

Akçaray, 1 yılda 1 milyon kilometre yol aldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UlaşımPark tarafından işletilen Akçaray tramvayı, 1 yılda 1 milyon 192 bin 608 kilometre yol kat etti.
18 tramvayla sağlanan ulaşım hizmeti ile kentin simgesi haline gelen Akçaray vatandaşlara hızlı, konforlu ve sağlıklı bir ulaşım imkanı sağlıyor. Tramvaylar, bir yılda toplam 86 bin sefer gerçekleştirdi. Pik saatlerde 5 dakikaya inen seferlerle birlikte vatandaşlar mağdur edilmedi. Sabah saat 05.50’de başlayan tramvay seferleri, gece 00.00’a kadar devam etti. Kontrol merkezinden sürekli kontrol edilen tramvaylar, gün boyunca ulaşım hizmetine devam etti. İzmit’te demiryolu hizmeti sağlayan tramvaylar, 1 yılda 1 milyon 192 bin 608 kilometre yol kat etti.
Aynı zamanda tramvaylarda temizlik hizmetleri de sürdürüldü. Tramvayın içi, dışı temas edilen ve edilmeyen tüm noktaları her gün temizlendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İzmit'in cadde ve sokaklarına kadın eli değdi
YEREL HABERLER İzmit'in cadde ve sokaklarına kadın eli değdi
Gölcük´te atık aktarma istasyonu 2,5 milyon lira tasarruf sağladı
YEREL HABERLER Gölcük´te atık aktarma istasyonu 2,5 milyon lira ...
5 katlı binanın çatısı alev alev yandı
YEREL HABERLER 5 katlı binanın çatısı alev alev yandı
Baca yangını çatıyı sardı
YEREL HABERLER Baca yangını çatıyı sardı
Erkekler Basketbol 1. Ligi: Kocaeli B.B. Kağıtspor: 74 - Bornova Belediyespor: 76
YEREL HABERLER Erkekler Basketbol 1. Ligi: Kocaeli B.B. Kağıtspor: ...
Kadınlar Basketbol Süper Ligi: İzmit Belediyespor: 113 - Samsun Canik Belediye: 47
YEREL HABERLER Kadınlar Basketbol Süper Ligi: İzmit Belediyespor: ...
Umuttepe otoparkında çevre düzenlemesi yapıldı
YEREL HABERLER Umuttepe otoparkında çevre düzenlemesi yapıldı
Kocaeli terminali 1 yılda 1 milyon ziyaretçiyi ağırladı
YEREL HABERLER Kocaeli terminali 1 yılda 1 milyon ziyaretçiyi ...
Kocaeli'de sağanak yağış öncesi vatandaşlara uyarı yapıldı Su baskını ve olumsuzluklara karşı vatandaşlar tedbirli olmaya davet edildi
YEREL HABERLER Kocaeli'de sağanak yağış öncesi vatandaşlara uyarı ...
Kocaeli'de İstanbul'da otomobillere dadanan suç makinesi hırsız yakalandı
YEREL HABERLER Kocaeli'de İstanbul'da otomobillere dadanan suç ...
Milli Mücadele kahramanı Yahya Kaptan, Dilovası’nda anıldı
YEREL HABERLER Milli Mücadele kahramanı Yahya Kaptan, Dilovası’nda ...
Eşine `Bugün ikimiz de öleceğiz´ diyen sürücünün cipiyle dinlenme tesisine dalması kamerada
YEREL HABERLER Eşine `Bugün ikimiz de öleceğiz´ diyen sürücünün ...
73 yaşında geri dönüşüm kralı oldu, evini fabrika yaptı Çöplerin arasından tek tek geri dönüştürülecek atıkları topluyor, temizliyor, ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor
YEREL HABERLER 73 yaşında geri dönüşüm kralı oldu, evini fabrika ...
Osmangazi Köprüsü'nde uyuşturucu yüklü cipe operasyon: 1 gözaltı Cipin bagajında 9 kilo uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Osmangazi Köprüsü'nde uyuşturucu yüklü cipe ...
Kocaeli’de unutulan eşyalar sahiplerini bekliyor
YEREL HABERLER Kocaeli’de unutulan eşyalar sahiplerini bekliyor
Sokağa çıkma yasağında yolun karşısına geçerken feci şekilde can verdi Kocaeli D-100’de yayaya çarparak ölümüne neden olan otomobil kaçtı Jandarma ekipleri kaçan otomobili yakalamak için inceleme başlattı
YEREL HABERLER Sokağa çıkma yasağında yolun karşısına geçerken feci ...
İzmit Körfezi'ni kirleten 6 gemiye 5 milyon 800 bin lira ceza 
YEREL HABERLER İzmit Körfezi'ni kirleten 6 gemiye 5 milyon 800 bin ...
Uzaktan eğitimlere katıldı çocuğuyla birlikte okuma yazma öğrendi
YEREL HABERLER Uzaktan eğitimlere katıldı çocuğuyla birlikte okuma ...
Bariyerlere çarpan TIR, otoyolu kapattı
YEREL HABERLER Bariyerlere çarpan TIR, otoyolu kapattı
Sobayı benzinle tutuşturmaya çalışınca hem kendini hem evi yaktı
YEREL HABERLER Sobayı benzinle tutuşturmaya çalışınca hem kendini ...
Zehir tacirlerinin ormana sakladığı uyuşturucuları polis buldu Kocaeli'de ormanlık alana saklanan 1 kilo 183 gram uyuşturucuyu polisler buldu
YEREL HABERLER Zehir tacirlerinin ormana sakladığı uyuşturucuları ...
Zehir tacirlerinin ormana sakladığı uyuşturucuları polis buldu Kocaeli ormanlık alana saklanan 1 kilo 183 gram uyuşturucuyu polisler buldu
YEREL HABERLER Zehir tacirlerinin ormana sakladığı uyuşturucuları ...
Otomobil ile çarpışan tır bariyerleri parçaladı, TEM trafiğe kapandı Çarpışan otomobil ile tır hurdaya döndü, sürücüler yara almadan kurtuldu
YEREL HABERLER Otomobil ile çarpışan tır bariyerleri parçaladı, TEM ...
Freni boşalan tır eve çarptı
YEREL HABERLER Freni boşalan tır eve çarptı