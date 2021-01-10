Süper Lig: Fatih Karagümrük: 2 - İH Konyaspor: 1 (Maç sonucu)

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Süper Lig’in 18. haftasında Fatih Karagümrük, İH Konyaspor’u ağırladı. Kocaeli Stadı’nda oynanan maçı Fatih Karagümrük 21 kazandı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

55. dakikada Skubic’in ortasında topla buluşan Cikalleshi’nin kafa vuruşunda sağ üst köşeye giden topu kaleci Emiliano parmaklarının ucuyla kornere gönderdi.

63. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren ve altı pasa inen Fatih Kuruçuk’un köşeye sert vuruşu kaleci Sehic’in ellerinde kaldı.

66. dakikada Ndao’nun sağ kanattan ortasında penaltı noktası yakınında topla buluşan Bertolacci'nin kafa vuruşu ağalarla buluştu. 10

80. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda Jevtovic'in hatasında topu kazanan Ndiaye'nin aşırtma vuruşu ağlarla buluştu. 20

83. dakikada Bytyqi'nin sol kanattan ortasında topla buluşan Jevtovic meşin yuvarlağı kafayla kalecinin solundan ağalarla buluşturdu. 21



Stat: Kocaeli Stadı

Hakemler: Serkan Tokat xx, Abdullah Bora Özkara xx, Kamil Çetin xx

Fatih Karagümrük: Emiliano Viviano xx, Hedenstad xxx, Fatih Kuruçuk xxx, Campi xxx, Balkovec xxx , Biglia xxx, Papa N'diaye xxx, Andrea Bertolacci xxx (Jimmy Durmaz dk. 71 xx), Fabio Borini xxx (Vato Arveladze dk. 86 ?), Ndao xxx, Mevlüt Erdinç xx (Sobiech dk. 77 xx)

Yedekler: Yavuz Ulaş Genç, Aykut Özer, Alparslan Erdem, Murat Sarıgül, Aksel Aktaş, Ramazan Civelek, Emre Çolak

Teknik Direktör: Atilay Canel

İH Konyaspor: İbrahim Sehic xx, Skubic xxx, Ahmet Çalık xx, Jevtovic xxx, Sitya xx (Ömer Ali Şahiner dk. 67 xx), Hadziahmetovic xxx, Oğuz Kağan xx, Milosevic xx (Zymer Bytyqi dk. 75 xx), Levan Shengelia xx (Erdon Dacı dk. 56 xx), Sokol Cikalleshi xxx (Musa Çağıran dk. 75 xx), Artem Kravets xxx

Yedekler: Eray Birniçan, Anicic, İsmail Güven, Doğan Can Gölpek, Ali Karakaya, Şener Kaya

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Goller: Andrea Bertolacci (dk. 66), Ndiaye (dk. 80) (Fatih Karagümrük), Jevtovic (dk. 83) (İH Konyaspor)

Sarı Kartlar: Fatih Kuruçuk, Ndao, Ndiaye (Fatih Karagümrük), Ahmet Yılmaz Çalık, Kravets (İH Konyaspor)

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