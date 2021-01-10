Kocaeli'de ihtiyaç sahibi vatandaşlara sıcak yemek

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 2020 yılında ihtiyaç sahibi vatandaşlara 253 bin 28 öğün yemek ulaştırdı.

Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü, "Gönül Kazan" projesi ile hasta, yaşlı ve engelli olup yemek yapabilecek güçten yoksun ve yemek ihtiyacını karşılamak üzere çevresinden destek alamayan kişilere ve ailelere çözüm olarak, günlük iki öğün olacak şekilde hazır yemek ulaştırıyor. Gönül Kazan projesi kapsamında 2020 yılının ocak ayından bu yana 253 bin 28 öğün yemek, ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı.

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