Sağlık meslek yüksekokulu müdürü korona virüse yenildi

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Kocaeli Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Yunus Taş, korona virüs sebebi ile yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Yunus Taş bir süre önde yakalandığı korona virüs sebebi ile yaşamını yitirdi. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Kocaeli Üniversitesi Rektörü Sadettin Hülagü, “Üniversite hastanemizde bir dönem başmüdürlük yapmış, Sağlık MYO Müdürümüz Prof. Dr. Yunus Taş hocamız Covid19 nedeniyle vefat etmiştir. KOÜ Ailesi olarak çok üzgünüz. Allah rahmet ve makamını cennet eylesin. Kardeşim sen rahat uyu, ailen ve çocukların bizlere ve devletimize emanettir” dedi.

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