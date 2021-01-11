İzmit Çınar Evler projesinde malzemeler, Kocaeli esnafından alınacak

İzmit Belediyesi tarafından yapılan İzmit Çınar Evlerin inşaat malzemeleri, İzmit ve Kocaeli esnafından alınmaya başlandı.

Arızlı bölgesinde yapımına başlanan İzmit Çınar Evlerin gerekli inşaat malzemeleri, Kocaeli esnafı tarafından sağlanmaya başlandı. İnşaat işçisi istihdamı, beton alımı, nalburiye malzemeleri alımı, iş kamyonu ve makine kiralama hizmetleri, her türlü mıcır, mekanik ve benzeri dolgu malzemesi, yakıt ile işçi kıyafeti gibi birçok çalışma için İzmit ve Kocaeli firmalarıyla anlaşma yapıldı. Ayrıca işçilere yemek hizmeti de yerel esnaftan tedarik ediliyor.

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