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Whatsapp’daki konuşmalarınız ileride karşınıza çıkabilir Avukat Buket Nurşah Tekışık: “Whatsapp görüşmelerimiz mahkemelerde, iş başvurularımızda, yurtdışında bulunan okullara kabullerde, vize başvurularında dahi yasal olarak karşımıza çıkabilir”

İHA

Whatsapp’daki konuşmalarınız ileride karşınıza çıkabilir Avukat Buket Nurşah Tekışık: “Whatsapp görüşmelerimiz mahkemelerde, iş başvurularımızda, yurtdışında bulunan okullara kabullerde, vize başvurularında dahi yasal olarak karşımıza çıkabilir”

– Türkiye’de geniş bir kitle tarafından kullanılan Whatsapp’ın günlerdir kullanıcılarına gönderdiği gizlilik sözleşmesi tartışılırken, hukukçulardan o karara yorum geldi.
Türkiye’de geniş bir kesim tarafından kullanılan Whatsapp, kullanıcılarına gizlilik sözleşmesi içeren onay metni gönderdi. Bu karar kullanıcıların kafasında soru işareti oluştururken, bir çok kişi farklı sohbet platformlarına yöneldi. Whatsapp’ın o kararına hukukçulardan yorum geldi.
Whatsapp’ın güncellemeye gittiğini ifade eden Avukat Buket Nurşah Tekışık, “Whatsapp içinde bulunan tüm verileriniz Facebook’un veri tabanına aktarılacak, bu da tüm yazışmalarınızın, resimlerinizin ve videolarınızın sizin rızanız ile Facebook’a verilmesi anlamına geliyor. Tabi ki şirket, ‘siz kabul etmek zorundasınız’ demiyor. Nazikçe kabul etmediğiniz takdirde Whatsapp hesabınızın kapanacağını söylüyor. Bu hukuken mümkün müdür? Maalesef mümkündürb Çünkü size şirket uzun bir yazı ile seçenek sunuyor. İster kabul edersiniz, ister etmezsiniz” dedi.

“İleride yazışmalar karşımıza çıkabilir”
‘Bu zamana kadar bahse konu tüm bu veriler Facebook şirketi tarafından depolanabilirken, yeni sözleşme ile tüm bu veriler legal bir şekilde işlenebilecek ve kullanılabilecek’ açıklamasında bulunan Buket Nurşah Tekışık, “Daha net ifade etmek gerekirse, ileride WhatsApp görüşmelerimiz mahkemelerde, iş başvurularımızda, yurtdışında bulunan okullara kabullerde, vize başvurularında dahi ‘yasal olarak’ karşımıza çıkabilir. Bu verilerin sadece WhatsApp ve Facebook ile paylaşılmayacağını hatırlatmakta fayda var. Tüm bu veriler Facebook Şirketler topluluğu bünyesinde bulunan her bir şirketle ve ayrıca üçüncü taraf şirketlerle paylaşılabilecek. Aslında kabul etmiş olduğunuz bu sözleşme ile Facebook şirketine tüm bu verileri kullanması, satması ve bunun üzerinden para kazanması için de izin vermiş olacaksınız” diye konuştu.
Avrupa Birliğindeki ilgili mevzuatta kişisel verilerin işlenmesi, aktarılması, saklanma süresi, kullanılma amacı ve imha politikasına dair koşulların oldukça net bir düzenlemeye sahip olduğunu ifade eden Buket Nurşah Tekışık, “Benzer düzenlemeler bizim mevzuatımızda da mevcut. Öncelikle kişisel verilerin işlenmesi için açık rıza verilmesi zorunlu olup bu durum anayasamızın 20. maddesinde ve kişisel verilerin korunması kanunu 5. maddesinde açıkça düzenlenmiştir. Ancak WhatsApp uygulamasının istemiş olduğu bu onayın hukuken açık bir rıza olup olmadığı tartışmalı bir konudur. Şöyle ki; WhatsApp uygulamayı kullanmak için başka bir seçim hakkını size sunmuyor. Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti gibi veriler KVKK kapsamında özel nitelikli kişisel verilerdir ve her biri için ayrı ayrı rıza alınması zorunludur. WhatsApp ise tüm bunlar için tek seferde rıza verilmesini istemektedir” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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