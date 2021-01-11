Hüseyin Gülseven Parkı’na çevre düzenlemesi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Derince Hüseyin Gülseven Parkı’nda tamamlanan yenileme çalışmaların ardından çevre düzenlemesi yaptı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli genelinde vatandaşların aileleri ile vakit geçirebileceği birçok çocuk oyun grubu inşa ediyor. Bu parkların bakımını da periyodik olarak gerçekleştiren ekipler, son olarak Derince Hüseyin Gülseven parkında tamamlanan yenileme çalışmaların ardından çevre düzenlemesi yaptı.

Çocukların güvenliği için kapsamlı bir bakımdan geçen Derince Hüseyin Gülseven Parkı’nın çehresi de değişti. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında 1 engelli fitness grubu kuruldu. Ayrıca alana ailelerin hoş vakit geçirmesi için 6 adet Japon tipi kamelya, 12 adet piknik masası, 6 adet oturma bankı, 1 adet çeşme ve 2 adet aydınlatma direği yerleştirildi.

Ekipler park içerisinde 10 metrekare parke tamiratı, 50 metre bordür imalatı,1 adet merdiven imalatı gerçekleştirildi. Parkın daha yeşil bir görüntüye kavuşması için 21 Çınar, 3 Süs eriği, 6 ıhlamur, 14 Erik, 12 Dut, 12 İncir, 10 Muşmula, 16 Kiraz, 11 Trabzon Hurması, 27 Zeytin ve 13 Goldrider ağacı dikildi.

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