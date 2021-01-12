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İzmit'te kahvehanede oyun oynayan ve kumar oynatanlara ceza

DHA

İzmit'te kahvehanede oyun oynayan ve kumar oynatanlara ceza


Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT´te koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken kahvehanede oyun oynayan 10 kişi ile başka bir kahvehanede kumar oynattığı belirlenen 2 kişiye idari para cezası uygulandı. 
İzmit´te koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken iki kahvehanenin açık olduğu ihbarını alan polis, baskın düzenlendi. Kahvehaneye giren polis ekipleri, masalarda oyun oynadığını belirlediği 10 kişiye sosyal mesafe, maske takma zorunluluğu ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle idari para cezası kesti.
Bir diğer kahvehaneye düzenlenen baskında ise duvara asılı halde oyun makinesi ele geçirildi. Kahvehanede bulunan 2 kişiye kumar oynatmak için yer ve imkan sağlamaktan ve koronavirüs tedbirlerini ihlal etmekten idari para cezası kesildi.  DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU
2021-01-12 00:11:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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