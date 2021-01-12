Kartepe’de 2020 yılında 605 çift evlendi

Çarşambadan itibaren kar ve soğuk! O kente kar geliyor!

Kartepe Belediyesi Evlendirme Memurluğu, 2020 yılında evlilik işlemleri için başvuran 605 çiftin nikahını kıydı.

Kartepe Belediyesinin verilerine göre, 2020 yılı içerisinde 605 çifte nikah kıyıldı. Nikahlar, pandemi önlemleri kapsamında gerçekleştirildi. Kartepe Belediyesine evlenmek için müracaat eden çiftleri, Belediye Başkanı Mustafa Kocaman da yalnız bırakmadı. Çiftlerin davetlerine katılan Kartepe Belediye Başkanı Kocaman, genç çiftlerin kimi zaman nikah akitlerini gerçekleştirirken, kimi zaman da nikahlarına şahitlik etti. Kartepe'de geçen yıl 800 çiftin nikahı kıyılırken, bu yıl 605 kişi başvuruda bulundu. Bir çok çift ise pandemi sebebiyle evlilik planlarını ertelemek durumunda kaldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.