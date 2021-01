Bu uygulama ile zengin olmak elinizde

Dijital iş fikirlerinin ivme kazandığı ve her geçen gün arttığı pandemi döneminde, bilgisayar başında para kazanmak mümkün. Herkesi iş sahibi yapmak hedefiyle kurulan Gomeed.com, ticaret dünyasında yepyeni bir sayfa açtı.

İnternette satış ağı fikri olarak doğan Gomeed.com hem işletmelere, hem de bireysel satıcılara ücretsiz üye olma ve sınırsız ilan verme imkanı sunuyor. Gomeed.com, sahip olduğu portföy ve satış gücü ile özellikle firmaların durgunluk dönemlerini harekete geçiriyor. Firmalara sınırsız ücretsiz ilan hakkı sunan Gomeed.com, gayrimenkul, otomotiv, sanayi, üretim, alışveriş, gıda, mahalle esnafını, hizmet ve tüm sektörlerde alıcı ve satıcıyı bir araya getiriyor. Sadece işletmelerin değil, satış gücüne güvenenlerin üye olduğu platform herkese kendi iş portföylerini oluşturma fırsatı sunuyor.



İlk satan kazanıyor

Gomeed.com, ilanlar ve talepler sayfasında yüz binlerce hazır komisyonlu ilanları, satış danışmanları portföyüne ekleyerek hızlı bir şekilde satışa dönüştürüyor. Bu doğrultuda herhangi bir ilanı ilk satışa dönüştürebilen temsilci ise ilan verenin belirtmiş olduğu komisyonu almaya hak kazanıyor. Emlak firmaları istediği katma değere Gomeed.com’da ulaşıyor. Türkiye’de ilk olarak emlak sektöründe sadece emlak yetki belgesi olan firmalar Gomeed.com’da mülk sahiplerinin ilanlarını satmaya hak kazanıyor. Ayrıca Gomeed.com, emlak firmalarına Türkiye’de ilk hazır komisyonlu müşteri potansiyeli sağlıyor. Sisteme kayıt olarak ömür boyu sınırsız ücretsiz ilan hakkı elde eden emlak firmaları, dijital bir şubeye de sahip oluyor. Kurumsal olmak koşulu ile Gomeed.com sistemine üye olan oto galeri firmaları, araç sahiplerinin ilanlarına anında ulaşarak araç alım satımı gerçekleştirebiliyor. Böylece oto galeri firmaları hem garaj masrafını azaltıyor hem de müşterileri tarafından talep edilen araç beklentisini hızla karşılayabiliyor.



Komisyonu satıcı belirliyor

Türkiye’nin ilk komisyonlu satış aracılığı sistemi olan Gomeed.com hem satıcı, hem de alıcı için avantaj sunuyor. Gomeed.com’da gayrimenkul, otomotiv ve bütün sektörlerde ücretsiz ve sınırsız ilan verilebiliyor. İlan sahipleri ise en az yüzde bir olmak üzere, istedikleri komisyon miktarını belirleme fırsatı yakalıyor. İlanlar alanında yetkili binlerce kurumsal ve bireysel satış danışmanları aracılığı ile ilan veren adına belirlenen komisyon karşılığında satışa sunuluyor. Ücretsiz olarak verilen ilanlar herkes tarafından görülebiliyor ancak ilan verenlerin iletişim bilgilerine ise sadece kurumsal ve bireysel satış danışmanları ulaşabiliyor. Verilen ilanlarda ise hangi saat veya hangi günlerde aranmak istediğini ilan verenler seçebiliyor.



Gomeed.com’da herkese iş

İster işletme, isterse bireysel çalışan olsun Gomeed.com’da herkes kendi iş portföyü çerçevesinde bir iş kurma imkanına sahip olabiliyor. Sistem içerisinde bireysel ve kurumsal satış danışmanı olarak üye olanlar tüm sektörlerde binlerce hazır komisyonlu ilanları satmaya hak kazanabiliyor. Bu noktada satış yeteneğine sahip olan bireyler yüzlerce sektör içerisinden kendisine uygun olan ürünlere satış teklifi göndererek o ürünün satış danışmanlığını alabiliyor ve böylece kendine bir iş alanı oluşturabiliyor. Her temsilcisi ise sağladığı satış başarısı sayesinde site içerisindeki ödül puanını arttırmakta ve ödül puanını yükselttikçe teklif gönderebileceği ürün portföyünün değerini yükseltebilme imkanı yakalayabiliyor.



Her firmaya satış gücü

Ekonomi dünyasının merkez kuvvetinin satış gücü olduğunu ifade eden Gomeed.com Genel Direktörü Orkun Efe Kurtuluş, “Özellikle ekonomik durgunluk döneminde iş dünyasının en büyük kısır döngüsü satış yeteneğinde yaşanmaya başlanıyor. Dolayısıyla bir süre sonra işletmelerimiz ekonomik bir dar boğazın içerisine girerek panik satışlarıyla ürünlerinin değer kaybetmesine neden oluyor. Tabii ki bunun sonucu da bazen hiç istenmese de iflasa kadar gidebiliyor. Kabul etmemiz gereken bir gerçek var ki bir ürünü üretebilmek o ürünü doğru alıcıya ulaştırabilmek noktasında yeterli kalmıyor. Ekonominin can suyu diyebileceğimiz satış gücü firmaların hayatlarını devam ettirebilmesi açısından büyük önem taşıyor. Maalesef birçok firmamız katma değerli ürünler ortaya koyabilmesine rağmen bunu hızlı bir şekilde alıcısına ulaştırmak noktasında hantal kalabiliyor. İşte bu noktada Gomeed.com, işletmelere profesyonel bir satış gücü sunmuş oluyor. Kişi başına düşen istihdam maliyeti düşünüldüğünde sizin ürününüzü tüketicinize ulaştırmak için hazır olan binlerce satış personelini bir arada barındıran sitemiz esasen firmaları büyük bir maliyetten de kurtarmış oluyor” dedi.



