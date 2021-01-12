Esnafa nefes aldıracak kartların dağıtımına başlandı

Büyükşehir Belediyesi tarafından 2. dönem pandemi destek paketi başvurularında gerekli şartları karşılayan esnafa 41 kartlar dağıtılmaya başlandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2. dönem pandemi destek paketi başvurularını almaya devam ediyor. Bu zamana kadar başvuru yapan ve gerekli şartları taşıdığı tespit edilen esnaflara ‘esnaf tanımlı’ 41 kartları dağıtılmaya başlandı. Tüm dünyada etkisini gösteren salgınla mücadele kapsamında işleri aksayan esnafa yardım elini Kocaeli Büyükşehir Belediyesi uzattı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2. pandemi destek paketi başvurularını 15 Ocak Cuma gününe kadar uzattı. Pandemi önlemleri kapsamında kepenk kapatmak zorunda kalan ya da işleri olumsuz yönde etkilenen esnafların yararlanacağı destek paketine şuana kadar 12 bin başvuru yapıldı.

12 bin başvuru Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığınca değerlendirildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Kocaeli ilinde ikamet ediyor olması, 18 yaşından büyük olması, Şahıs veya Basit Usul'e tabii vergi mükellefi olması ve işletmenin faal durumda olması gibi şartları karşılayan esnaflara ‘esnaf tanımlı’ 41 kartları dağıtılmaya başlandı. Pazar günü başlayan dağıtımlar devam ediyor.

Esnafa ilk kartları Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ebubekir Ardıç tarafından ulaştırıldı. Uygun görülen Esnaf Kart sahiplerine Ocak, Şubat ve Mart ayları boyunca aylık bin TL destek verilecek. Esnaf Kartlar, bireyin adresine teslim ediliyor. Esnaf Kart ile gıda alışverişi ve fatura ödemesi yapılabiliyor. Esnafa yapılan destekle birlikte Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaelililere pandemi döneminde 238,6 milyonluk destek vermiş olacak.

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