Gebze'de kent meydanı manolya ağaçları ile süsleniyor

Çarşambadan itibaren kar ve soğuk! O kente kar geliyor!

Gebze Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, kent meydanında manolya ağacı dikim çalışması yapıyor.

Günün ilk saati ile çalışmaya başlayan ekipler, kent meydanı ile parklarda ağaçlandırma ve çiçeklendirme çalışması yaptı. Çoban Mustafa Paşa Külliyesi etrafında dikilen manolya ağaçlarının mayısağustos aylarında çiçek açması bekleniyor.

Gebze Belediyesi, birbirinden renkli bitki ve çalı grubu ile parkları görsel açıdan zenginleştirmeye çalışıyor. Yenikent Mahallesi, Sağlık Çalışanları Parkında çalışma yapan belediye ekibi, taflan, mahonya, kekik, nandina ve çeşitli çalı grubu ile yapımına devam edilen parkı bitkilendirdi. Parklarda bakım çalışmalarını da yürüten ekipler, çalışmaların süreceği ve mevsimsel bitkilerle kenti daha güzel kılacaklarını ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.