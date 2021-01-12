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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gebze’deki önemli projede güney yan yollar asfaltlandı

İHA

Gebze’deki önemli projede güney yan yollar asfaltlandı

Gebze OSB’ler ile Gebze ilçe merkezi arasındaki trafiği rahatlatacak olan “Gebze İlçesi TEM Otoyolu Köprüleri Bağlantı Yolları 1. Etap Yapım İşi” kapsamında güney yan yollardaki hummalı çalışmalar sürüyor.
Kocaeli’nin ulaşımına konfor getiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, dev projelerinden birisi olan “Gebze İlçesi TEM Otoyolu Köprüleri Bağlantı Yolları 1. Etap Yapım İşi” çalışmalarına hızla devam ediyor. OSB’ler ile Gebze ilçe merkezi arasındaki trafik yoğunluğunu azaltacak projede, güney yan yolların büyük kısmı asfaltlanırken bölgede bulunan dere yatağı için inşa edilen menfezin yapımı tamamlandı.
Proje kapsamındaki köprüler Karayolları tarafından inşa edilirken yan yol ve katılım kolları Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından yapılıyor. Çalışmalar dahilinde 3 bin metresi güney kesiminde, 3 bin 150 metresi kuzey kesiminde olmak üzere toplamda 6 bin 150 metre yan yol inşa ediliyor. Katılım kolları ve diğer yolları ile inşa edilen yol uzunluğu 12 kilometre olacak.
Çalışmalar kapsamında Büyükşehir Belediyesi ekipleri güney yan yollardaki binder asfalt serimlerinin büyük kısmını tamamladı. Arapçeşme Mahallesi’nden gelip Kirazpınar Mahallesi yönüne doğru giden dere için 56 metre uzunluğunda 3 metre yüksekliğindeki menfezin yapımı tamamlandı. Menfez çalışması sonrasında dolgu işlemleri yapıldı. Kanalizasyon ve yağmursuyu imalatlarının büyük oranda bitirildiği güney yan yollarda, asfalt atılan kısımların kaldırım ve oto korkuluk imalatları gerçekleştiriliyor. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından otoyol üzerine inşa edilen Bağlantı Yolu 4 köprüsünün aşınma asfaltı serildi. Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri güney kısımdaki çalışmaların tamamlanmasından sonra kuzey taraftaki çalışmalara başlayacak.
Gebze OSB bölgeleri ile Gebze ilçe merkezi ve D100 Karayoluna bağlantı sağlayan TEM Otoyolu üzerindeki Tembelova ve Kirazpınar köprülerinde, özellikle sabah ve akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Karayolları Genel Müdürlüğü ile ortaklaşa hayata geçireceği proje kapsamında TEM Otoyolu’na kuzey ve güneyde paralel tek yönlü sürekli, yan yollar yapılıyor. Her iki yan yol arasında geçişlere izin verecek dönüş noktaları inşa ediliyor. Böylece doğubatı aksındaki tüm sinyalize kavşaklar ortadan kaldırılacak. Projenin 500 günde bitirilmesi ön görülüyor.
Bölgede ulaşım ağını büyük ölçüde rahatlatacak proje kapsamında 4 yeni köprü inşa ediliyor. Kirazpınar Mahallesi ile Sultan Orhan, İnönü ve Arapçeşme Mahalleleri arasındaki otoyol mevkisinde mevcutta 2 çarpı 1 olarak hizmet veren Tembelova ve Kirazpınar Köprüleri 2 çarpı 2 şeritli olarak yıkılarak yeniden yapılacak. Yine proje kapsamında Tembelova Köprüsü’nün batısına 2 çarpı 1 ve Kirazpınar Köprüsü’nün doğusuna 2 çarpı 1 şeride sahip yeni iki köprü inşa ediliyor.

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