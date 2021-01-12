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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başiskele’de son bir yılda 250 ton geri dönüşüme kazandırıldı

İHA

Başiskele’de son bir yılda 250 ton geri dönüşüme kazandırıldı

Başiskele Belediyesi, sıfır atık seferberliği kapsamında son bir yılda yaptığı çalışmalar ile 250 ton atığı toplayarak geri dönüşüm çalışmaları ile ekonomiye kazandırdı.
Gelecek nesillere daha temiz ve yaşanabilir bir doğa bırakmayı hedefleyen Başiskele Belediyesi, sıfır atık seferberliğine ve geri dönüşüme büyük önem veriyor. Bu kapsamda Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, atıkların kaynağında ayrıştırılması, atıkların geri kazandırılarak ekonomiye katkı sağlaması, evlerde atık miktarının azaltılması ve kaynakların verimli bir şekilde kullanılmasıyla çevrenin korunması konusunda yoğun bir çalışma gerçekleştirdi. Çalışmalar kapsamında son bir yılda 63,5 ton evsel katı atık, 4,7 ton ambalaj, 1,3 ton cam, 2,3 ton pil, 4 ton bitkisel yağ, 8,3 ton elektronik eşya ve 165 ton tekstil atığı toplandı. Geri dönüşüm çalışması ile ekonomiye kazandırılan yaklaşık 250 ton atık ile çevrenin kirlenmesi ise engellendi.
Çalışmalar kapsamında ilçede çevre bilincinin yaygınlaşması için Başiskele Belediyesi bünyesindeki çevre mühendisleri tarafından bin 800 kişiye sıfır atık bilgilendirme eğitimi verildi. Ekipler ayrıca, ilçede atık oluşumunun önlenmesi, atıkların kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanması amacıyla 2020 yılına ait sıfır atık bilgilendirme takvimi, vatandaşların plastik poşet kullanımını azaltmalarına dikkat çekmek için bez çanta, sıfır atık konusunda bilgi alabilecekleri iletişim numarasını gösteren magnetleri vatandaşlara ve esnaflara dağıttı.
Geri dönüştürülebilir malzemelerden sanatsal çalışmaların sergilenebileceği, çocukların hem eğlenip hem de geri dönüşüm konusunda bilinçleneceği Kocaeli’de bir ilk olan Sıfır Atık Parkı’nda çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Başiskele Belediyesi, Sıfır Atık Projesi’nin yaygınlaştırılması ve vatandaşların bu kapsamdaki tüm bilgi ve donanıma daha kolay ulaşabilmesi için tüm ekipmanların dijital haritalama ve takip sistemi üzerinde tanımlanıp mobil uygulamadan vatandaş erişimine açılması için de planlamalar yapıyor.
Yapılması planlanan Atık Aktarma İstasyonu ve Atık Ayrıştırma Tesisi ile büyük bir tasarruf sağlamayı hedefleyen Başiskele Belediyesi, zamandan da tasarruf yaparak Başiskeleli vatandaşlara daha çok hizmet etmeye vakit bulacak.

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