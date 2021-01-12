Kocaeli’de 13 bin 660 adet makaron ele geçirildi

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Kocaeli’de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 13 bin 660 adet makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 11 Ocak'ta Kartepe ilçesi Derbent Mahallesinde bir aracı durdurarak, arama yaptı. Yapılan aramada 13 bin 660 adet makaron ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak adli soruşturma başlatıldı.

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