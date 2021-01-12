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İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ´de, TEM Otoyolu´nda takibe alınıp durdurulan TIR´da yapılan aramada, şoför yatağındaki çantalarda 11 kilo 950 gram esrar ele geçirildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu´nda takibe aldığı TIR´ı durdurdu. Park alanına çekilen TIR´da narkotik köpeği ile arama yapıldı. Aracın çekici kısmında bulunan şoför yatağı açıldığında çıkan çantalara konulan 11 paket halinde 11 kilo 950 gram esrar ele geçirildi. TIR şoförü gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Mesut ÇATAK

2021-01-12 17:56:48



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