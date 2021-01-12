Kocaeli´de elektronik sigara ve tütün operasyonu

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Dinçer AKBİR/ İZMİT (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´de, polisin operasyonu ile elektronik sigara, kaçak nargile ve pipo tütünü ele geçirildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Derince ve Körfez ilçelerinde bulunan 2 evde arama yaptı. Aramalarda; 55 adet elektronik sigara, 154 adet elektronik sigara likiti, 33 adet elektronik sigara başlığı, 24 adet elektronik sigara pili ve 5 adet elektronik sigara pamuğu ele geçirildi. Operasyonda 2 kişi hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.

İzmit´te durdurulan bir araçta yapılan aramada ise yaklaşık 75 kilo 130 paket sahte bandrollü nargile tütünü ve 90 paket kaçak pipo tütünü ele geçirildi. 2 kişi hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR

2021-01-12 18:39:02



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