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60 yılda bin 200 ata tohum toplayıp tohum bankası kurdu 

DHA

60 yılda bin 200 ata tohum toplayıp tohum bankası kurdu 


Ergün AYAZAlişan KOYUNCU/KANDIRA (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde, emekli öğretmen Nardene Kuşçu (66), 60 yılda bin 200 çeşit ata tohumu topladı. Kuşçu, kurduğu tohum bankasında tohumları sakladığını, gelecek nesillere aktarmayı hedeflediğini söyledi.  
Adana'da babaannesine ait çiftlikte dünyaya gelen ve çocukluk yaşlarından itibaren tarımın içerisinde olan emekli öğretmen Nardene Kuşçu, 6 yaşından itibaren tohum biriktirmeye başladı. Gelecek nesillere doğal tohumları aktarmayı hedefleyen Kuşçu, 60 yılda bin 200 çeşit ata tohumu biriktirdi. Kandıra'da Narköy adındaki 120 dönümlük alanda kurduğu çiftlikte tohum bankası oluşturan Kuşçu, bu tohumların sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla organik tarım yapmaya başladı.  
'TOHUMLAR DA İNSANLAR GİBİ SEYAHAT EDER'
Nardane Kuşçu 6 yaşından bu yana ata tohumu biriktirdiğini belirterek, "En son sayım yaptığımızda bin 200 civarında tohum vardı, bu sene yeniden sayım yapacağız. Aralarında Adana´ya ilk giren domates tohumundan tutun, Türkiye´nin farklı bölgelerinden çok farklı tohumlar var. Tohumlar da insanlar gibi seyahat eder ve değişik coğrafyalara gider. Ekmeye çalışıyoruz, sürdürüyoruz, bizler emanetçiyiz. Nasıl bunları biriktiren diğer çoğunluğu kadın olan insanlardan bize güvenip verdilerse biz de gelecek nesiller için temiz üretim yapmak üzere tohum biriktiriyoruz" dedi.  
Tohumları özel bir odada muhafaza ettiğini belirten Kuşçu, "Kimyasal hiçbir şey kullanmadığımız için 14 derece ve yüzde 50 civarında nem olan bir odada içlerine özel koruyucu baharat bitkileri koyarak muhafaza ediyoruz. Sadece kültüre alınmışları değil, yabani bitki tohumlarına da bakıyoruz. Onlar doğanın öz çocukları. Sakladığımız tohumları olabildiğince ekiyoruz, bu çok zorlu bir şey" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Kandira Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU
2021-01-13 07:55:00

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