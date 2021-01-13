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Pandemide yazlık evlerini tercih edenlerin sayısı 5 kat arttı

DHA

Pandemide yazlık evlerini tercih edenlerin sayısı 5 kat arttı


Ergün AYAZAlişan KOYUNCU/KANDIRA (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Kandıra ilçesinde yazlıkları bulunan vatandaşlar, pandemi nedeniyle kışı da ilçede geçirmeyi tercih etti. Normalde kış aylarının sakin geçtiği ilçede, bu sene ise nüfus 45 kat arttı. Kerpe Mahalle Muhtarı Ecevit Kaptan, "Kerpe'de önceden kışın yaklaşık 300 kişi kalırdı. Pandemi başlayınca bu sayı 700 çıktı. Şu anda ise yaklaşık bin 500 kişi kalıyor" dedi. 
İstanbul'a yakınlığıyla bilinen ve yaz aylarında Mavi Bayraklı plajları dolup taşan Kandıra ilçesinde bu kışın olağandışı hareketlilik yaşanıyor. Geçmiş yıllarda kış aylarında sakin olan Kandıra'da, koronavirüs ve kısıtlamaların ardından yazlıkçılar evlerinde kalmayı tercih etti. İlçede yazlık evlerinde kalanların sayıları her geçen gün artmaya başladı. Büyük şehirlerde koronavirüs riski nedeniyle endişe yaşayanlar yazlık evlerine geldikten sonra kendilerini daha güvende hissediyor. 
Kerpe Mahalle Muhtarı Ecevit Kaptan, "Pandemi sürecinden önce Kerpe bu kadar kalabalık olmuyordu. Pandemi süreci başlayınca insanlar daha çok yazlıklarda kalmayı tercih etti. Geçen sene pandemiden önce burada kalan kişi sayısı 300 civarındaydı. Bu sayı Pandemi başlayınca 700´e çıktı, şimdi ise ortalama bin 500 kişi var. Burası daha güvenli geliyor insanlara. Şehir ortamı kalabalık, burada belli saatlerde çıkma izni olduğu zaman yürüyüş yapabiliyorlar deniz kenarında, temiz hava alıyorlar. Kalabalık ortamlardan uzaklaşıyor insanlar, bu nedenle burayı tercih ediyorlar" dedi.
Kerpe'de vaka sayısının yok denecek kadar az olduğunu ifade eden Müge Simay, "Bizim burada 3 yıldır yazlığımız var. Yaz aylarında geliyorduk ama ilk defa kışın geliyoruz. Herkes kendini büyükşehirlerden buraya attı, çünkü burada kalabalık yok, ortalık çok sakin. Herkes bence kendini burada güvende hissediyor. Koronavirüsten kaçtı herkes buraya geldi. İstanbul´da yaşıyoruz biz. Burada vaka sayıları çok az hatta neredeyse yok. O nedenle hem yaşlılar için hem de gençler için burası daha güvenli" diye konuştu. 
İstanbul'da oturduğunu belirten Nurdan Özkoca ise birçok insanın bu sene yazlığında kaldığını belirterek, "Biz pandemi nedeniyle yazlığımızda yaşıyoruz. Okul da olmadığı için burada rahat bir şekilde kalabiliyoruz. Normal şartlarda kışın çok fazla gelmiyorduk, bu sene okul olmadığı için gelebildik. Hem koronavirüs vakalarından da uzaklaşmış olduk. Burası İstanbul´a göre çok daha güvenli. Ara sıra İstanbul´a gidip geliyoruz ama genel olarak buradayız. Komşularımız da burada, birçok insan bu sene yazlıklarında kalıyor. Hem doğa güzelliği de bize çok daha iyi geliyor" dedi. DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Kandira Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU
2021-01-13 07:54:48

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