Kocaeli’de Lokman Arslan adlı kimya emeklisi, ibadethaneye çevirdiği evinin bodrumunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve korona virüs sürecinde verdiği zorlu mücadele için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca için 6 ayda el yazması Kur'anı Kerim yazdı.



Körfez ilçesinde yaşayan Lokman Arslan (69), emekli olduktan sonra kendisini Kur'anı Kerim'i okumaya, anlamaya ve yazmaya adadı. Emekli olduktan sonra ibadethaneye çevirdiği evinin bodrum katında zamanının çoğunu geçiren Arslan, el yazmasıyla toplamda 8 adet Kur'anı Kerim yazdı. Lokman Arslan, 6 ayda tamamladığı 7'nci Kur'anı Kerim’i pandemi döneminde fedakarca çalışan sağlık çalışanları ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 8.'sini ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye etmek için hazırladı. Her gün haberlerde Bakan Koca’nın açıklamaları takip ederek hüzünlenen Arslan, hazırladığı Kur'anı Kerim’i ciltleyip, ulaştırması için Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt’e teslim etti. Bakan Koca’nın ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da el yazmasıyla hazırladığı 8'inci Kur'anı Kerim’in ciltlendikten sonra teslimini yapacak.



"İlk işim Kur'anı Kerim’i öğrenmek oldu"

Emekli olduktan sonra kendini Kur'anı Kerim'i anlamaya adadığını ifade eden Lokman Arslan, “Allah yoluna dönünce ilk işimiz Kur'anı Kerim’i öğrenmek oldu. Kur'anı Kerim'e merakım çok fazlaydı. Kur'anı Kerim’i öğrendik. Arapçayı da öğrendikten sonra ilerlettim. Daha sonra imam hatipte ve ilahiyat da okuyan öğrencilere öğretmeye çalıştım. Onlara öğretirken yazım da güzelleşti. Hocam da beni çok teşvik etti. Bana, ‘her gün 1 sayfa yaz, bir bakmışsın Kur'anı Kerim oluşmuş’ dedi. Bu teşviklerle bir baktım ki Kur'anı Kerim yazmışım” dedi.



“İlk yazdığımı çocuklarıma bıraktım”

İlk Kur'anı Kerim’i pilot kalem kullanarak yazdığını anlatan Arslan, “Onu kimseye vermiyorum, çocuklarıma bıraktım. Günlerden bir gün belediye başkanı ve müftü yanıma geldi. İlk yazdığım Kur'anı Kerim’in fotokopi kağıdında olmasını beğenmediler. Bana kağıt verdiler ve bir daha yazdım. Onunla birlikte 2 mushaf yazmış oldum. Yazdıkça yazımın güzelleştiğini fark ettim. 2,3 derken bu 7’nciyidi de Sağlık Bakanlığı teşkilatına yazıyorum” diye konuştu.



Kur'an bakanlığa, sevabı virüsten ölenlere

Çevresindekilerin, 'neden Sağlık Bakanlığına Kur'anı Kerim yazıyorsun?' diye sorular sorduğunu söyleyen Arslan, "Sağlık Bakanımız dertleniyor, üzülüyor. Her akşam televizyona çıkıyor, ‘şu kadar hasta var’, ‘şu kadar hasta öldü’ diye açıklama yapıyor. Bizde üzülüyoruz tabi. Kendisi de dertlendi. O dertlendikçe bizde dertlendik. Bir de evde kalınca Sağlık Bakanlığı ve sağlık teşkilatına Kur'anı Kerim yazmaya karar verdim. Hakikaten görünmeyen düşmanla büyük cihad ettiler. Kur'anı Kerim’in sevabını da korona virüsten ölenlere hediye ediyorum. Onun da duasını ettik" şeklinde konuştu.



"Erdoğan’a yazdığım Kur'anı Kerim'de bitti"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için de Kur'anı Kerim yazdığını kaydeden Arslan, "O ara herkes, ‘Sağlık bakanına yazdın. Bunu reis duyar. Sen bir de reis için yaz’ dediler. Kağıt verdiler. 23 ay içerisinde reis için de yazdım. O da bitti, şuan ciltleniyor. İnşallah o da bitince teslim ederler" ifadelerini kullandı.



"Kur'an bir yaşamdır"

Toplamda 8 adet Kur'anı Kerim yazdığını belirten Lokman Arslan sözlerini şöyle sürdürdü: “Mevla’m ömür verirse, daha da yazmayı nasip eder inşallah. Hakikaten güzel bir şey. Kur'anı Kerim’i okuması güzel, yazması güzel, yaşaması da en güzeli. Kur'an bir yaşamdır, hayattır, davadır, derttir. Dertlenmek lazım."



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