Gençler Türkiye Şampiyonası’nda altın madalya alan Hereke Nuh Çimento Kürek Kulübü sporcularını tebrik eden Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, “Geleceğin yıldızları Hereke’den yetişecek” dedi.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Hereke Nuh Çimento Kürek Kulübü’nü ziyaret etti, Gençler Türkiye Şampiyonası’nda küçük erkeklerde altın madalya alan sporcuları tebrik etti. Başkan Yardımcıları ve kulüp yöneticileri ile birlikte tesisleri ziyaret eden Başkan Şener Söğüt, genç sporcularla da sohbet etti. Gençler Türkiye Şampiyonası’nda küçük erkeklerde şampiyon olan sporculara, “Çıta yüksek. Sizlerden dünya dereceleri bekliyoruz” dedi

Hereke’nin kürek sporunda bir marka olduğunu belirten Başkan Söğüt, “Amatör spor kulüplerine desteklerimizi her yıl arttırıyoruz. Gençlerimizi sadece futbol, basketbol değil, farklı branşlara da yönlendiren kulüplerimizin de hayatta kalması ve daha iyi şartlarda çalışma imkanı sağlamak adına da desteklerimiz oluyor. Amatör sporlarda Körfez’in geldiği aşama gerçek anlamda bir başarı hikayesidir. Körfez’e kapalı spor salonu kazandırırken, mahalli tesislerle de çocuklarımızın spor yapma imkânlarını çoğaltıyoruz. Kürek kulübümüzün bulunduğu bölgede Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte sahil düzenlemesi yapıyoruz. Kürek Kulübü Meydanı oluşturacağız. Spor yapan gençlerimiz daha güzel bir alana kavuşacak. Dediğim gibi, sizlerin daha iyi şartlarda gelişmesi ve eğitimlerinizi almanız için bizler gerekli desteği her zaman sunacağız” dedi.

Sporcuların başarısını kutlayan Söğüt, “Gençlerimiz aldıkları şampiyonluk ile çıtayı çok yukarı çekti. Eminim daha çok çalışarak dünya dereceleri de elde edeceklerdir. Kürek Kulübümüzü ve sporcularımızı elde ettikleri başarılardan dolayı tebrik ediyorum. Daha güzel başarılar için sporcularımızın ihtiyaç duyacağı malzeme farklı imkânları sağlamada üzerimize düşeni de yapacağız” diye konuştu.

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