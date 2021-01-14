Gebze’ye getirilen bin adet aşı, bugün yapılmaya başlanacak İlçe Sağlık Müdürü İlhan Kadıoğlu: “Bütün sağlık çalışanlarımıza bu aşılar yapılacak”

Çin’den gelen korona virüs aşıları Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bugün itibariyle yapılmaya başlanacak.

Sağlık Bakanlığının Çin'den sipariş ettiği korona virüs aşılarının 3 milyon dozluk ilk partisi Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) laboratuvarlarında incelendikten sonra testleri başarı ile geçerek 81 ile dağıtıldı. Kocaeli’nin Gebze ilçesine dün ulaşan bin adet aşının sağlık çalışanlarına vurulma işlemi bugün başlayacak. Aşılar, Gebze İlçe Sağlık Müdürlüğünün içinde soğuk hava dolaplarında muhafaza edilirken, aşıların ilçe genelinde bulunan bütün sağlık çalışanlarına uygulanması hedefleniyor.



“Bütün sağlık personeline bu aşılar yapılacak”

Aşıların Çin’den 14 gün önce Türkiye’ye geldiğini belirten Gebze İlçe Sağlık Müdürü İlhan Kadıoğlu, “Dün itibariyle bütün illere dağıtım oldu. Bize de dün akşam ulaştı aşılarımız. Bu günde sabah itibariyle başta hastaneler olmak üzere, Aile Sağlığı Merkezlerine, özel hastanelere, bütün kamu hastanelerine dağıtımı yapacağız buradan. İlk etapta bilindiği gibi sağlık çalışanları aşı olacak. Gebze ilçemiz dahil olmak üzere bütün ilçelerimizde sağlık çalışanlarına bugün itibariyle aşı vurulmaya başlanacak. Daha sonra sırayla bu aşama devam edecek. Önce 65 yaş üstü kronik hastalarımız, daha sonra normal hastalar ve 65 yaş üzeri diğer hastalar olmak üzere devam edecek bundan sonra aşılama çalışmalarımız. Hiçbir sıkıntı yok, gelen aşılarımız yetiyor şu anda. Bütün sağlık çalışanlarımızı vurulacak şekilde planlandı bunlar. Daha önce zaten bütün sağlık çalışanlarımız için talepte bulunmuştuk. Bu talep sonucunda talepler oluşturuldu. Şu anda mevcut aşılamaya yeterli bir şekilde bütün sağlık çalışanlarımıza bu aşılar yapılacak. Şu anda bize yaklaşık bin küsür civarında aşı geldi. Bu aşılar bölgemizde bulunan bütün kamu hastaneleri, özel hastaneler, ve aile sağlığı merkezinde çalışan bütün sağlık çalışanlarımıza, doktor, hemşire, sağlık memuru, birebir hastayla ilişkisi olan bütün sağlık personeline bu aşılar yapılacak” dedi.



“Hiçbir şekilde yığılma olmayacak”

Aşılama işleminin randevu sistemiyle yapılacağını söyleyen Kadıoğlu, “Eski klasik aşılardan hiçbir farkı yok. Bizim soğuk hava depolarımızda saklıyoruz bunları. Bütün Aile Sağlığı Merkezlerimizde, hastanelerimizde bu depolardan mevcut. Aşılar orada muhafaza edilecek. Yeni geldiği zaman, talep oluştuğu zaman bu aşılar yapılacak. Korumasında hiçbir sıkıntı yaşamayacağız. Bunların nakli sırasında soğukluk çok önemli. Buna uyacağız, bunlar sağlandıktan sonra aşılarımızı yapmış olacağız. Aşı yapımında randevu sistemi olacak. Hem hastanelerimizde hem Aile Sağlığı Merkezlerimizde hiçbir şekilde yığılma olmayacak. Kişiler Merkezi Randevu Sisteminden ya da 182 numaralı hattan randevu alacaklar. Randevu oluşturulduktan sonra gelecekler aşılarını yaptıracaklar, daha sonra biraz bekleyip evlerine geri dönecekler” diye konuştu.

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