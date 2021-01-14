İzmit Belediyespor, İspanya yolcusu

– Türkiye’yi Avrupa’nın en prestijli organizasyonu Euroleague Women’da temsil eden İzmit Belediyespor grup maçları için 17 Ocak Pazar günü İspanya’ya uçacak.

Ülkemizi Euroleague Women’da temsil eden İzmit Belediyespor, devler liginde grup maçlarını oynamak üzere 17 Ocak Pazar günü İspanyaya gidecek. 19 Ocak’ta İspanya’nın Salamanca kentinde parkeye çıkacak periler oynayacağı dört karşılaşma sonrasında 26 Ocak’ta İzmit’e dönüş yapacak. Rus temsilcileriyle oynanacak son iki karşılaşma ise Şubat ayında Rusya’da gerçekleşecek.

İzmitli Periler ilk maçını 19 Ocak’ta İspanya temsilcisi Perfumerias Avenida ile oynayacak. İkinci ve üçüncü maç ise 21 Ocak’ta Rusya’nın Dynamo Kurks, 22 Ocak’ta ise yine Rus temsilcisi Nadezhda takımı ile oynanacak. Periler İspanya’daki son maçını 25 Ocak tarihinde ilk maçta olduğu gibi Perfumerias Avenida takımı ile oynayıp İspanya’dan ayrılacak. Kalan son 2 karşılaşma ise Rus temsilcileri Dynamo Kurks ve Nadezhda ile 1618 Şubat tarihlerinde Rusya’da oynanacak.





İzmit Belediyespor Euroleague Women maç programı

19.01.2021 – İzmit Belediyespor – Perfumerias Avenida (İspanya)

21.01.2021 – İzmit Belediyespor – Dynamo Kurks (İspanya)

22.01.2021 – İzmit Belediyespor – Nadezhda (İspanya)

25.01.2021 – Perfumerias Avenida – İzmit Belediyespor (İspanya)

16.02.2021 – Nadezhda – İzmit Belediyespor (Rusya)

18.02.2021 – Dynamo Kurks – İzmit Belediyespor (Rusya)

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