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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Darıca’da mevsimsel ağaç budama çalışmaları devam ediyor

İHA

Darıca’da mevsimsel ağaç budama çalışmaları devam ediyor

Darıca Belediyesi ağaçların sağlıklı bir şekilde gelişmesi ve kış aylarında olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi için ağaç budama çalışmalarına devam ediyor.
Darıca Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından her yıl düzenli olarak yürütülen budama çalışmaları başladı. Mahalle mahalle programlanan budama çalışmaları ilkbahar aylarına kadar devam edecek. Ağacın ömrünün uzatılması, estetik görüntüsünün ve hastalıklara karşı direncinin arttırılması amacıyla yapılan budama çalışmaları kapsamında Darıca Belediyesi, ilçe sınırları içerisinde cadde kenarları, sahil kenarları ve parklarda bulunan ağaçların budama işlemlerini gerçekleştiriyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, park, bahçe ve çocuk oyun alanlarının yanı sıra, sahil ve caddelerde çalışmaları gerçekleştirmeye devam ediyor. Şehrin belirli noktalarında gerçekleştirilen çalışmalarla kamuya açık alanların daha estetik bir görünüme kavuşturulması sağlanıyor. Çalışmalar sırasında gerek halk sağlığı gerekse çevre düzenlemesi ön planla tutuluyor.

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