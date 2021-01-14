Kartepe'de kaybolan kişi için arama çalışması başlatıldı



Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU/KARTEPE (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Kartepe ilçesinde kaybolan kişiyi bulmak için AKUT ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri bölgede arama çalışması başlattı.

Kartepe ilçesi Derbent Mahallesi´nde bir kişinin kaybolduğu ihbarını alan jandarma ekipleri, bölgede arama çalışması başlattı. AKUT ekibinden oluşan 6 kişilik bir ekip de arama çalışmalarına katıldı. Kayıp şahsın en son dağlık bölgede görüldüğünü belirten AKUT Genel Başkanı Recep Şalcı, "Aldığımız bilgilere göre kayıp kişinin bir doktor olduğunu biliyoruz. İlk olarak Derbent Mahallesi´nde bir berbere gitmiş ve orada epilepsi geçirdiğini öğrendik. Bu kişinin oradan ayrıldıktan sonra kaybolduğu bilgisine ulaşıldı. En son Mobese görüntülerinde ise şahsın Derbent dağ yolunda görüldüğü tespit edildi. Arama çalışmaları başlatıldı. Bölgeye 6 kişiden oluşan AKUT ekibini de hemen sevk ettik" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU

2021-01-14 13:34:47



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