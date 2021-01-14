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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İzmit Belediyesi kar ve buzlanmaya karşı hazır

İHA

İzmit Belediyesi kar ve buzlanmaya karşı hazır

İzmit Belediyesi, güçlü araç filosu ve nitelikli personeliyle olası kar yağışı ve buzlanmaya karşı 7/24 hazır.
Kar yağışının sıkıntılara yol açmaması için İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü koordinesinde karla mücadele hazırlıkları tamamlandı. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan programa göre bu sene toplam 70 personel ve 29 araçla göreve hazır olan ekipler, 7/24 hizmet vereceklerini ve kışın zorlu şartlarına hazır bulunduklarını belirtti. Güçlü araç filosu ve nitelikli personeliyle kar mücadelesine hazır olan İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, yoğun kar yağışı durumlarında dahi halkın günlük hayatını sıkıntıya sokmayacaklarını belirtti.
İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yoğun kar yağışında dahi 7/24 hizmet verecek. İzmitlilerin karın cefasını çekmeyeceğini, sefasını süreceğini söyleyen İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürü Burak Efe Erdoğan; “İzmit Belediyesi 2021 yılının çetin kış şartlarına hazır. 2 kar küreme ve tuzlama aracımız, 4 greyder, 8 kazıcıyükleyici kepçe, 15 kamyon ve çift kabin pikap ve 70’e yakın personelimizle kış şartlarına hazırız. Vatandaşlarımız merak etmesin, halkın belediyesi çalışıyor.” dedi.

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