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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başiskele’de karla mücadele ekipleri hazır

İHA

Başiskele’de karla mücadele ekipleri hazır

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün bu geceden itibaren başlayacak yoğun kar yağışı uyarısı sonrası Başiskele’de karla mücadele ekipleri hazır kıta bekliyor.
Başiskele Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince kurulan karla mücadele ekipleri ilçenin 37 mahallesinde araç ve yaya trafiğinin olumsuz etkilenmemesi için gece gündüz demeden 7 gün 24 saat karla mücadele edecek. Fen İşleri Müdürlüğü’nün 2021 Yılı Karla Mücadele Programı kapsamında; 9 adet JCB, 4 adet tuz atma kamyonu, 3 adet greyder, 3 adet loder, 2 adet kar küreme bıçaklı kamyon, 5 adet sokaklara tuz atmak için kamyonet ile toplamda 119 personel görev yapacak.
Belediye ekiplerince, özellikle vatandaşların yoğun olarak kullandığı kaldırımlar, cami avlusu girişçıkışları ve merdivenleri, sağlık ocakları girişçıkışları, toplu taşıma kooperatifleri girişçıkışları el ile kar birikintileri süpürülecek ve buzlanmaya karşı tuzlanacak. KullarFen İşleri Müdürlüğü Şantiyesi, Yuvacık Park ve Bahçeler Müdürlüğü Şantiyesi ve Bahçecik Karla Mücadele İstasyonu’nda toplam bin 500 ton tuz depolarda hazır hale getirildi.
Her kış olduğu gibi karla mücadele konusunda örnek çalışmalar sergileyen Başiskele Belediyesi Karla Mücadele ekipleri, bu kış da Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden gelen veriler doğrultusunda erken müdahale ile ilçe merkezi ve yüksek kesimlerde trafikte hiçbir aksaklığa izin vermeyecek.

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