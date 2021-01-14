Kartepe´de kaybolan kişi için arama çalışması başlatıldı (2)

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KARTEPE'DE ARAMA SONLANDIRILDI

Kocaeli´nin Kartepe ilçesinde kaybolduğu iddia edilen Uğur Tolum (44) ile ilgili AKUT, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve AFAD ekipleri aramayı sonlandırdı. Jandarma, güvenlik kameraları, Plaka Tanıma Sistemi ve Mobese kayıtlarını inceleyerek teknik aramalara devam edecek. Kaybolan kişinin Kartepe bölgesinde herhangi bir izine rastlanıldığı taktirde bölgede arama çalışmalarına yeniden başlanacağı öğrenildi.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Kartepe Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU

2021-01-14 18:38:06



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