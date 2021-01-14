Kocaelispor’da Erhan Altın dönemi bitti

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– Misli.com 2. Lig takımlarından Kocaelispor, Teknik Direktör Erhan Altın ile yollarını ayırdı.

2. Lig ekiplerinden Kocaelispor, Teknik Direktör Selahaddin Dinçel ile yolları ayırmasının ardından Erhan Altın ile anlaşmıştı. Kocaelispor'un 11 biten Hekimoğlu Trabzon maçının ardından teknik adam Erhan Altın ile karşılıklı anlaşarak, yollarını ayırdığı öğrenildi. Kocaelispor Kulübü Basın Sözcüsü Abdülkadir Yılmaz'ın yarın konu ile ilgili yazılı açıklama yapacağı belirtildi.

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