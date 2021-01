Kartepe karla şenlenince vatandaşların akınına uğradı Kartepe’den harika kar manzaraları Kayak ve fotoğraf tutkunları, kar yağınca Kartepe'nin yolunu tuttu Havadan görüntülenen Kartepe, güzelliği ile mest etti

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde beyaza bürünen dağların yüksek kesimlerine çıkan vatandaşlar, yağan karın keyfini sürdü. Bazı vatandaşlar kayak yaparken, bazıları ise fotoğraf çektirerek anı ölümsüzleştirdi.



Kış mevsimi kayak tutkunlarının uğrak noktası haline gelen Samanlı Dağlarına mevsimin ilk karı, iki gün önce yağdı. Kayak tutkunlarının uğrak noktası haline gelen yüksek kesimler, her sene olduğu gibi bu sene de çok sayıda vatandaşın tercihi oldu.

Lapa lapa yağan karı değerlendiren vatandaşlardan bazıları kayak yapmanın tadını çıkarırken, bazıları ise fotoğraf çekerek o anları ölümsüzleştirdi. Kimi vatandaşlar da sandalyelere oturup, çay kahve eşliğinde sohbet etti. İstanbul ve Sakarya gibi çevre illerden de vatandaşlar, karın tadını çıkartmak için soluğu kartepe'de aldı. Havadan görüntülenen Kartepe, kartpostallık görüntüler oluştu.



"Karın keyfini sürüyoruz"

Ailesiyle birlikte kayak yapmak için Körfez ilçesinden Kartepe’ye gelen Zeki Kazma, "Kızımızı da buraya getirdik. Onu eğlendiriyoruz. Güzel de kar yağıyor. Bu yıl biraz kar geç geldi. Normalde yılbaşına karla giriyorduk. Bu dönem maalesef karla giremedik. Şimdi de karın keyfini sürüyoruz. Kızım da ilk kez kar görüyor" dedi.



"İstanbullulardan fırsat bulamıyoruz"

Kartepe’ye yazkış kamp yapmak için geldiklerini belirten Muhammet Can, "Kar yağdığını duyduk. Merkeze kar yağmayınca hemen buraya geldik. İstanbullulardan fırsat bulursak daha güzel olacak. Burası yazkış İstanbullu akınına uğruyor. Kocaeli, dört mevsim güzel olduğu için insanların ilgisini çekiyor" diye konuştu.



"Hevesimizi karşılıyor"

Kartepe’yi çok iyi değerlendirdiklerini anlatan Hanife Özdemir ise "Yazın da kışın da buraya gelmeyi tercih ediyoruz. Burası doğasıyla bizi büyülüyor. Çok kalabalık oluyor genelde, bundan şikayetçiyiz ama bizim isteğimizi, hevesimizi karşılıyor. Kartepe, doğasıyla, ortada bir bölge olmasıyla ve nüfusuyla güzel bir coğrafyaya sahip" şeklinde konuştu.



"Hafta içinde olmamıza rağmen burası çok kalabalık"

Özledikleri karın tadını çıkarttıklarını belirten Oğuz Can isimli vatandaş, "Ben fabrikada çalışıyorum, makine mühendisiyim. Gece vardiyasını değerlendirmek için buraya geldik. Hafta içinde olmamıza rağmen burası çok kalabalık. İstanbul’dan gelenlerde çok olmuş. Mutluyuz, eğleniyoruz. Çayımızı da içtik, fotoğrafta çektirdik" ifadelerini kullandı.

