Kocaeli'de kayıp doktoru arama çalışmaları sürüyor (2)

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İZ SÜRME KÖPEKLERİYLE ARAMA YAPILIYOR

Kocaeli´nin Kartepe ilçesinde dün aracıyla gezmeye çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan doktor Uğur Tolun'u arama çalışmaları sürüyor. Jandarma ekipleri, 2 arama ve iz sürme köpeğiyle Maşukiye bölgesinde dağlık alanda arama başlattı. Özellikle ağaçlık alanlara giren ekipler köpeklerle arama yapıyor.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Kartepe Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU

2021-01-15 11:31:20



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