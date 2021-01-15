İzmit Belediyesi Telegram’a katıldı

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İzmit Belediyesi vatandaşların kullandığı sosyal medya ağlarını genişleterek Telegram uygulamasına katıldı.

İzmit Belediyesi sosyal medya ağını genişleterek Telegram uygulamasına katıldı. Bu uygulamadan İzmit adına her türlü bilgi ve içeriği öğrenebilecek olan vatandaşlar Telegram uygulamasını telefonuna indirip İzmit Belediyesi kanalına abone olabilir.

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