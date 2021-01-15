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Bilgiye ulaşmanın eğlenceli yolu Bilgievi’nden geçiyor

İHA

Bilgiye ulaşmanın eğlenceli yolu Bilgievi’nden geçiyor

Bilgievlerinde öğrenciler bilgiyle buluşurken yenilikçi eğitim metotlarıyla sıkılmadan öğrenmek mümkün hale geliyor.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin model ve ödüllü gençlik projesi Kılavuz Gençlik, 2020 yılında da yaptığı faaliyetlerle örnek olmaya devam etti. Kılavuz Gençlik modelinin, Gençlik Eğitimi Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini yürüten Bilgievleri, 2020 yılında da birçok etkinlik gerçekleştirerek gelecek için donanımlı ve idealist bireyler yetiştirmeye devam etti. 2020 yılında 16 bin 391 öğrenci ve 3 bin 259 veli Bilgievlerinden hizmet alırken Bilgievlerine 2020 yılında 3 bin 483 öğrenci yeni kayıt yaptırdı. 2020 yılında dünya genelinde etkisini gösteren Covid19 virüsü, Bilgievleri için yeni uygulamaları beraberinde getirdi. 2020 yılı başında pandemi öncesi eğitim uygulamaları yüz yüze başlasa da 16 Mart 2020 tarihi itibarıyla Büyükşehir Belediyesi ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın aldığı kararlar doğrultusunda uzaktan eğitim çalışmaları başladı. Bilgievleri, Milli Eğitim Bakanlığı’nın pandemi sürecinde yürüttüğü eğitim model ve yöntemlerine uyum sağladı.
Bilgievlerindeki değer eğitimi çalışmaları; Kılavuz Değerler Eğitimi Müfredatına uygun olarak ders, etkinlik, atölye ve diğer faaliyetlerin içerikleri ile harmanlanarak yürütülüyor. Bu kapsamda değerler eğitimi dersi her sınıf düzeyine göre ayrı ayrı belirlenmiş 8 adet değer ile eğitim dönemi içinde uygulanıyor. Branş dersleri, atölye faaliyetleri ve sosyal etkinliklerde de belirlenen değer çerçevesinde; eğitici, pekiştiren ve örneklendirmeleri içeren etkinlikler eğitmenlerin öncülüğünde öğrenciler ile birlikte yapılıyor.
Kulüp ve atölye etkinlikleri bilim, sanat ve teknoloji alanlarında öğrencilerin kendilerini keşfetmelerine olanak sağlayan, öğretmenlerin rehber olduğu ve öğrenci ile etkileşimin yüksek olduğu eğitim faaliyetleri olarak göze çarpıyor. Bilgievi eğitmenleri tarafından uzaktan eğitim sürecinde eğitici kısa video çalışmaları sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılırken, Yazarlık, Kodlama, Satranç, Dijital Okur Yazarlık, Akıl Oyunları kulüpleri ders programına dâhil edilerek uygulandı. Kulüp ve atölye faaliyetleri kapsamında, 2020 yılında 8 bin 804 öğrenciye hizmet verildi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği protokolü çerçevesinde 2017 yılı itibariyle uygulanmaya başlayan projede Kocaeli genelinde eğitim gören ilkokul 4. sınıf öğrencileri için Zekâ Oyunları 2020 yılında da çevrimiçi yapıldı. 2020 eğitim öğretim yılında 16 bin 361 öğrenci Aklınla Bin Yaşa Zeka Oyunları yarışmasına katılım sağladı. Uzaktan eğitim döneminde Türkiye Satranç Federasyonu işbirliği ile Bilgievi öğrencilerinin katılım sağladığı çevrim içi satranç turnuvasına da 130 öğrenci katıldı.
İlkokulortaokul öğrencilerine yönelik Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, İngilizce ve Hayat Bilgisi branşlarında okul derslerine destek kursları yapıldı. Pandemi sürecinde bilgi destek programları uzaktan eğitim şeklinde devam ederken bu süreçte öğrencilerin derslerine katkı sunma adına kayıtlı tüm öğrencilere kaynak kitap desteği sağlandı. LGS’ye hazırlanan 8. sınıf öğrencilerine yönelik deneme sınavları, ortaokul öğrencilerine yönelik kazanım değerlendirme sınavları yapıldı. 2020 yılında değer eğitimi temelli bilgi destek programlarından toplam 9 bin 783 öğrenci faydalandı. Bunun yanında 2020 LGS de başarılı olan öğrenciler ödüllendirildi.
Bilgievlerinde önleyici rehberlik, psikoeğitim programları, sosyoeğitim programları, seminer ve rehberlik saatleri gibi alanlarda rehberlik çalışmaları 2020 yılında da yürütülmeye devam etti. Özellikle uzaktan eğitim sürecine kısa sürede adapte olması gereken LGS öğrencilerine yönelik rehberlik hizmeti uzaktan erişim araçlarıyla Kocaeli genelindeki tüm öğrencilerin randevu alarak yararlanabileceği bir hizmet haline getirildi. 2020 yılında rehberlik hizmetlerine 1684 öğrenci ve 756 veli katılım gösterdi.
Bilgievlerinde öğrencilere verilen eğitimin tamamlayıcısı olarak görülen aile eğitimleri; öğrenciveli iletişimini artırmak, kişisel gelişimlerine yönelik destek sağlamak ve sağlıklı bir aile ortamının sürdürülebilirliği destek amacıyla seminer hizmetlerine devam edildi. Pandemi döneminde “Aile Mektebi Sohbetleri” webinar şeklinde gerçekleştirilirken, bu kapsamda gerçekleştirilen Doğan Cüceloğlu’nun “Güçlü Aile Bağışıklığı” konulu semineri 49 bin sosyal medya kullanıcısı tarafından takip edildi.
Bilgievi Dijital Okur Yazarlık çalışması ile öğrencilerimize internette karşılaşabilecekleri problemlere yönelik çözüm yolları öğretildi. Pandemi sürecinde Bilişim Dersliklerinde; 3D yazıcılarla, riskli alanlardaki kamu çalışanları için siperlik üretimi yapıldı. Uzaktan eğitime erişemeyen öğrencilere destek vermek amacıyla bilişim sınıfları Milli Eğitim Bakanlığı’nın onayıyla Eba Destek Merkezi olarak hizmete sunuldu. 2020 yılı içerisinde 6 bin 54 öğrenci Bilgievlerinden bilişim hizmeti aldı.
17 Bilgievinde 100 binin üzerinde kitapla tüm Kocaeli’nde hizmet veren çocuk kütüphaneleri öğrencilere ve velilerine okumak için fırsat oluşturuyor. 2020 yılı içerisinde 4 bin 674 öğrenci kitap alışverişinde bulundu. 2020 yılında Bilgievilerinde öğrencilerin zihinsel, bedensel ve sosyal gelişimlerine yönelik öğrenmelerine katkı sağlamak için ilgi ve yeteneklerine uygun şekilde birçok yarışma düzenlendi. Yarışmalar Bilgievleri eğitim faaliyetleri içerisinde bulunan; Akıl Oyunları, Spor Etkinlikleri, Aile Katılımlı Etkinlikler vb. alanlarda yapıldı. 2020 yılında yarışmalara toplamda 16 bin 491 öğrenci katılım sağladı.

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